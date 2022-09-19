家長貼出國中兒子畢旅行程，認為有兩天中午只吃西式餐盒根本吃不飽。(圖／翻攝臉書爆料公社)

畢業旅行是不少人學生時期的重要回憶之一，但行程是否盡如人意卻很難說，一名家長近日發文抱怨，認為孩子畢旅行程規劃不順，食宿品質也不佳，原本想上網取暖，卻遭反酸是把畢旅費用4千7當成4萬7。

一名家長近日在臉書「爆料公社」發文，分享孩子畢旅的行程表及食宿規劃，認為路線往北又往南再往北很不順，還有兩天中午只提供西式麵包餐盒，質疑孩子撐到吃晚餐也根本吃不飽，忍不住要求老師要幫忙叫外送給孩子。

至於住宿方面，該名家長認為校方規劃讓男學生住飯店舊館、女學生住新館，但是付的旅費一樣，是很不公平的事，只能請老師跟旅行社及學校反應，不滿旅行社跟學校當沒事一樣，「校長跟承辦人員沒責任嗎？」

貼文一出引發網友熱議，但大部分皆無法苟同該名家長的想法，「吃好住好當然是跟家裡出去，中學生重群聚歡樂氣氛～回憶是一輩子，家長真的介意吃住，就別托給學校！」、「這一看就是學校老師費勁心血去談，旅行社含淚接的case，被你這個只出一張嘴的家長來這邊發文，笑死」、「學校真的是辦的很爛，所以畢旅你自己帶小孩子去就好，有多好吃多好，房間有多高級住多高級，是4700不是47000也，這位女士，不知道你在抱怨甚麼」。