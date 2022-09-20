香港女星張柏芝擁有中英混血，五官精緻、氣質獨特，一出道就受到外界矚目。最近微博瘋傳一組張柏芝14歲的舊照，美貌再度震撼網，封她為顏值天花板。

微博「香港電影吧」16日上傳5張張柏芝14歲的照片，畫面中，她留著一頭黑色長髮，身穿藍色寬鬆背心和長褲，對著鏡頭露出甜美的笑容，可以看到張柏芝有濃密的眉毛、靈氣的雙眼、大小適中的挺鼻和櫻桃小嘴，臉型也接近完美，幾乎找不到美中不足的地方，「香港電影吧」博主不禁讚嘆：「看到了攝影師發的這套照片高清版，14歲的張柏芝，天生美人。」

張柏芝14歲就很漂亮了。（圖／微博＠香港電影吧）

張柏芝14歲就很漂亮了。（圖／微博＠香港電影吧）

許多網友看到這組照片，認同地留言：「為什麼別人的14歲那麼美，而我的14歲那麼傻」、「這也太美麗了，我大哭」、「張柏芝14歲就那麼成熟了」、「不得不說真的很漂亮」、「美人天花板不是吹的」、「真的就是老天爺跪著賞飯吃啊」。

張柏芝18歲在周星馳電影《喜劇之王》擔任女主角，驚人美貌和純熟演技令人印象深刻，該片票房也突破3千萬港幣（約台幣1.1億）；從此之後，張柏芝成為電影中的當紅炸子雞，更憑《忘不了》奪下香港電影金像獎最佳女主角。不僅如此，張柏芝跨足唱片圈也獲得佳績，首張EP《任何天氣》短短幾周就大賣。

現年42歲的張柏芝，歷經與經紀人的合約糾紛、復出電影圈被稱「票房毒藥」和離婚等低潮後，現在活躍於大陸綜藝節目，也有幾部影劇作品等待播出，人氣依舊高漲。