發現妻子出軌好友後，中國大陸一名男子決定讓妻子體會被羞辱的感覺，竟多次逼迫妻子與好友發生性關係，還在一旁觀看，數次後好友對此事感到噁心，嚴正拒絕後，男子竟殘忍將好友的妻兒殺害。

綜合陸媒報導，這起事件發生於2010年6月，19日下午山西省平遙縣安谷村內，一名劉姓老婦驚見36歲兒媳與9歲孫子竟陳屍房間內，屍體倒在血泊中、臉色僵，嚇得老婦趕緊撥打電話報警，並把正在工作的兒子叫回家。

警方介入調查後盤問老婦的兒子王男，沒想到他卻斬釘截鐵地指控，兇手就是他的好友冀男，但話又說到一半，他竟崩潰表說道「這件事都是由我引起的，我的心裡也很難受」。

王男與好友妻子發生婚外情，最終導致妻兒被殺害。（圖／翻攝自陸網）

事後警方再三詢問，並對冀男進行調查後才發現，這起凶殺案真相簡直毀人三觀！原來冀男4年前到王男開設的工廠工作，他的妻子也因此與王男熟識，雙方隨後發生婚外情，冀男發現後自然感到怒不可遏，回家狠狠打了一頓妻子，但女方也相當倔強，多次上吊自殺用性命威脅冀男，逼得他還得低聲下氣向妻子道歉。

無可奈何的冀男只能默許妻子與好友王男繼續搞婚外情，不過幾次下來，委屈、憋悶的冀男決心讓妻子體會到「被羞辱」的感覺，竟開始主動邀約王男到家中，並要求對方在他面前與妻子發生性關係。

王男與好友妻子發生婚外情，最終導致妻兒被殺害。（圖／翻攝自陸網）

王男配合了幾次後，對自己的行為感到噁心，不論冀男怎麼威脅、強迫，都不願繼續配合，還主動向妻子坦白自己出軌，最終換得原諒。冀男見此更是憤恨不平，頓時惱羞成怒產生殺意，便偷偷翻牆進入王男家中，見到王男正在熟睡的妻子與兒子後，便抄起床頭的檯燈將2人殘忍殺害。

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