城市治安良窳攸關市民生命財產保障，高市府警察局與遠傳電信聯手，將「3D治安巡檢預警系統」和「5G巡邏車智慧科技」導入執法辦案，能有效迅速通報並預警犯罪。人工智慧結合警方大數據資料庫的應用，今（2022）年還獲得有智慧城市奧斯卡獎之稱的「IDC亞太區智慧城市大獎（SCAPA）」優勝肯定。

依據高市府警察局數據統計，週末夜晚為犯罪高峰，員警駕著巡邏車穿梭在華燈璀璨的街巷中巡邏，守護市民安全。在越夜越熱鬧的KTV前，一群年輕人酒酣耳熱之際與友人發生口角，準備拿手機「撂人」滋事，警察卻像有預知能力般，搶先一步廣播示警，讓衝突迅速冷卻下來，也平息了可能發生的鬥毆事件。

「3D治安巡檢預警系統」已實際運作於高雄治安的高風險區域。(圖片提供/高市府警察局)

運用AI辨識分析的「3D治安巡檢預警系統」及全臺唯一的「5G智慧巡邏車」，是高市府警察局打擊犯罪、維護治安的最新利器。由市府提供場域、遠傳電信研發相關技術，警方在智能科技輔助下，以強大的人工智慧辨識和大數據演算分析，在第一時間精準執法，讓辦案效能再升級。

「3D治安巡檢預警系統」係運用物聯網，透過AI影像分析技術，能偵測現場群眾聚集與車牌辨識，在聚眾場域還能藉由聲音感測辨識，偵測周圍異常音量，一旦被判定疑似街頭暴力案件潛在發生的可能性，即會主動提出預警通報，讓員警在事件升溫前，可以迅速到場處理。

5G智慧巡邏車已進入測試階段。(圖片提供/遠傳電信)

為積極嚇阻犯罪，轄區警分局以往採守望勤務，分配人力至特定場所站哨盯場，導致警力負擔沉重。現運用監控攝影機連動的AI影像分析，就像為警察生出上千隻眼睛般，一旦觸發所設定的條件，分局勤指中心員警就能透過系統平臺連線，遠端觀看現場即時影像並展開處置。「甚至只要巡邏員警在現場廣播警示，滋事人員就解散了。」高市府警察局表示，系統今年上路至今，每日觸發告警件數約10至20件，以平日晚上及假日為多，有效減少危害治安的鬥毆事件發生。

5G智慧巡邏車裝載夜視鏡頭，結合AI運算技術，可對車輛車牌進行影像辨識。(圖片提供/高市府警察局)

高市警局科技執法的下一步則是「5G智慧巡邏車」，車頂不僅裝設高階夜視攝影鏡頭，更配備車載工業級主機，可透過5G高速傳輸，能在0.02秒內就辨認出車牌，並描繪車輛移動軌跡，失竊贓車「跑不掉」。「高階攝影裝置可以在車速時速60公里的情況下，同時辨識3個車道的車牌，車牌影像拍攝後，經高速5G傳輸至數據庫，即時比對贓車資料庫。」高市府警察局表示：「一旦偵測到異常，巡邏車上的載具會發出通知，鎖定贓車與車輛移動軌跡，協助員警立即執法。」高效智慧處理系統，能有效提升行動偵查能力，就像是一座移動派出所，協助警察隨時隨地打擊犯罪，守護市民安全。

「5G智慧巡邏車」目前已完成系統硬體安裝，進入平臺開發測試階段，預計下半年完成測試後即可上線正式運作。維護市民人身與財產安全是城市治理重要的一環，高市府警察局推動「AI辦案、5G巡邏」智慧科技執法，也讓人期待未來能更加多元應用，建構5G AIoT智慧城市。

本文作者：李定遠