運彩冰球「不讓分」主隊勝或客隊勝的賠率相對高，吸引很多購券者投注，今天要來分享1位購券者他專挑冰球「不讓分」玩法買「過關組合」，中獎抱回797,993元獎金的實際案例。

他專挑冰球「不讓分」買「過關組合」抱回797,993元獎金

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

大哉問-有彩迷投注冰球不讓分抱回79萬元獎金 有什麼眉角嗎？

4/5位於雲林麥寮投注站的購券者，他買運彩時挑了8場冰球賽事的「不讓分」玩法，並且採用過關組合的方式來增加中獎機會與提高中獎的金額，分別是1.「圖爾庫TPS Vs. 赫爾辛基 不讓分主勝 賠率2.10倍」、2.「祖庫里特Vs. 科沃拉庫庫 不讓分客勝 賠率2.05倍」、3.「紐約島人Vs. 達拉斯星辰 不讓分主勝 賠率1.90倍」、4.「明尼蘇達荒野Vs. 納許維爾掠奪者 不讓分主勝 賠率2.25倍」、5.「科羅拉多雪崩Vs. 匹茲堡企鵝 不讓分客勝 賠率2.20倍」、6.「哥倫布藍衣Vs. 費城飛人 不讓分客勝 賠率2.35倍」、7.「紐約遊騎兵Vs. 紐澤西魔鬼 不讓分客勝 賠率1.80倍」以及8.「渥太華參議員Vs. 蒙特婁加拿大人 不讓分客勝 賠率2.05倍」，買「過6關」(C8取6)28個組合、「過7關」(C8取7)8個組合以及「過8關」(C8取8)1個組合，共37個組合，每組合200元，合計投注7,400元，比賽結果8場全數命中，開心抱回797,993元。

他專挑冰球「不讓分」買「過關組合」抱回797,993元獎金

專挑冰球「不讓分」抱回797,993元獎金

從他的投注內容可以看出幾個眉角：1.專挑冰球「不讓分」玩法。2.專挑相對低賠中獎率高的選項。3.買「過關組合」兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」。提供大家投注參考。