俄烏戰爭爆發後，俄羅斯面對歐美的強力制裁，採取激烈的反抗手段，孤立主義切斷與全球貿易夥伴的聯繫，僅跟少數的友好國家交流，有專家提醒，長久下來，俄羅斯恐會失去能源大國的地位，因為許多探勘、提煉能源的技術與機械都是在西方國家生產的。

Business insider報導，國際能源總署數據顯示，去年俄羅斯天然氣與石油銷售佔國內生產總額的45%，但今年以來所有能源出口都遭到歐美國家抵制，友好國家能吃下的額外份量也有限，此外，完全切斷與西方的交流，會導致未來俄羅斯能源行業發展受到嚴重打擊。

波士頓大學市場貿易教授Jay Zagorsky說：「許多油田探勘的工具與機器都有很高的技術含量，這裡所有關注的是油層的偵測系統與自動化設備，而不是一群拿著大水管與鐵鍬的工人。」

報導提到，俄羅斯無法為該領域進行投資將成為發展的主要障礙，更有極大機率會失去目前所擁有的領先地位。不僅如此，俄羅斯將便宜的能源出售給特定賣家也讓狀況變得更為複雜。

加州大學柏克萊分校經濟學教授Yuriy Gorodnichenko就說，「這項措施不僅削弱俄羅斯的能源收入，也讓俄羅斯在全球能源市場失去大部分的權利與影響力。」