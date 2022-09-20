台積電薪資福利好，是不少科技人心目中的理想企業，不過有網友在PTT發文指出，台積電新人離職率高達17.6%，他好奇詢問在台積電上班到底有多累，結果釣出許多過來人曝光內幕，點出2大主要原因。

台積電7月公布去年度永續報告書，去年全體員工平均離職率為6.8%，其中新進員工的離職率更高達17.6%，創下近5年新高，超過公司設定目標率15%。原PO在PTT以「台積電上班到底有多累？」為題發文指出，他看了這個新聞，疑惑新人年輕有體力有衝勁，怎麼會比其他年紀大的中年人更不耐操？

原PO進一步表示，他相信不只台積電，很多行業都需要一天工作12小時，他好奇詢問台積電的一天12小時的工作強度有比其他業別高嗎？台積電上班到底有多累？

貼文一出許多過來人現身留言，多數人點出在職場風氣方面的問題，「老鳥罵菜鳥多的是，工作強度高、同事又不友善，誰做得下去」、「很多老鳥都在亂罵用羞辱的方式又不能錄音，你就想像當兵新兵訓練哪一個月就是台積電的工作狀況」、「每天用羞辱的方式溝通12小時，回家也要保持手機暢通，完全沒有私人時間」、「沒時間上廁所所以不敢喝水，沒吃飯是正常的，常因爲長期憋尿腎發炎住院」。

也有知情者分享在台積電工作得承受高壓，「想像用時速160km的速度在高速公路上開10小時不間斷的緊繃感」、「身體上的勞累跟外面差不多，心靈上的折磨才是主因」、「有朋友在裡面工作過後來換別間錢更少的，他說累是身心靈的累」、「裡面就不是當兵能類比的，整天活在未知突發狀況的恐懼」、「每天都要準備期末考的感覺」。

但也有網友有不同看法，「看過很多科技廠，接蘋果、高通那種大單的，工程師操的要死，薪水都不到台積電一半」、「看部門吧，我親戚剛進去常常喊壓力大要離職，調部門後沒再說」、「也有好缺啦，IT七點下班高收入的也不少，看部門」、「年輕拚幾年有錢了再換跑道」。

曾在台積電擔任長達7年主任工程師的謝文彬，過去曾透露在台積電工作壓力很大、節奏很快，舉例來說，如果會議上說「幾天之後」，經常當天下午就會來問進度。 他強調，在台積電學歷非絕對，但必須有一定的專業知識或實作能力，而且進入後將會發現高手很多，新人的心臟必須強一點，因為前1、2年可能會很痛苦。

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