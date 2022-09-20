台東18日發生規模6.8的強震引發災情，今卻傳出，總統蔡英文出席防災會議念完稿後就離開現場，遭到外界批評。儘管蔡英文已經急道歉，但大批網友仍灌爆其臉書，狠酸她的言行有如「一台讓台東縣府等了兩小時的讀稿機」。對此，中天《洪淑芬辣晚報》19日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾「蔡總統唸完稿就走，感覺如何？」對此許多民眾一面倒表示「蔡總統這樣太沒有人情味了」；更有年輕人竟直言「還需要問嗎？她本來就這樣，我們早習慣了」！

中天《洪淑芬辣晚報》19日由「辮子妹」進行街訪，對於台東強震釀災，蔡英文總統防災會「致詞快閃」，許多人認為「就可能比較沒有人情味一點」、「太淡定了，會不會有一點冷血的感覺」、「她就只是跑一個流程啊，一個儀式感吧」、「她不了解狀況，所以念稿而已，可能還不曉得有多嚴重，唸完稿就走還是讓人家覺得真的還蠻冷血，一點慰問都沒有」、「要表達一些關切比較好，要關心一下那些人」、「會對這個政府越來越灰心吧，如果是唸完稿就走，這麼簡單大家都可以去坐官員的位置了」。

而年輕人對於蔡英文的態度是否會感覺意外，也紛紛一面倒不以為然，值得注意的是，還有人直言「這還需要問嗎？蔡英文總統作風，不是一向都是這樣嗎？她本來就這個樣子，我們已經很習慣她這個樣子，沒有愛，沒有以人民為主」。其它年輕人則說「我覺得是觀感問題，但我還是覺得，如果沒有影響到救災的話就沒關係」、「就不太好啊，她是總統很忙，但現在垮掉的人更忙，整個團隊、整個花東等妳等那麼久，這樣她花東還要選嗎？」、「我覺得還是要關心一下，至少要意思一下」。