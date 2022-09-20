英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬於台灣時間18:00舉行，全球數百萬人透過轉播致哀，除了查爾斯國王難掩悲痛不禁落淚，外媒也捕捉到梅根真性情的一幕，把妝都哭花了。
《每日鏡報》(The Mirror)報導指出，梅根與女王小兒媳伯爵夫人蘇菲（HRH Sophie, Countess of Wessex）共乘一輛車前往西敏寺參加儀式，開始前她站在卡蜜拉王后、凱特以及王室2娃身旁，看著棺木被移至祭壇上，神情凝重，看得出來激動情緒完全壓抑住。儀式結束後，正當棺木經過她離開教堂時，梅根深吸一口氣，行了屈膝裡，接著伸手擦去臉上的淚水，幾乎哭到快變土石流。
看著已故女王最後一次離開倫敦，所有王室成員紛紛淚流滿面，9歲的喬治王子(Prince George)與7歲夏綠蒂公主凝視著靈柩，目送曾祖母離開。有民眾看到凱特將手放在喬治王子的膝蓋上給予安慰，畫面令人不捨。坎特伯里大主教(Archbishop of Canterbury)形容，「女王的存在觸動了無數生命，她對世人來說是喜悅的存在…」
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