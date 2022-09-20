英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬於台灣時間18:00舉行，全球數百萬人透過轉播致哀，除了查爾斯國王難掩悲痛不禁落淚，外媒也捕捉到梅根真性情的一幕，把妝都哭花了。

🔔 | Meghan Markle spotted in tears as she leaves the Queen's funeral https://t.co/R0f0LqfUK8 pic.twitter.com/rCmKEnO6Ew — LADbible News (@LADbibleUKNews) September 19, 2022

She’s crying - it’s fine - that’s what people do at funerals - but I think the tears are from what Charles did to them - back overseas I guess?? No money - no accolades - no regard. Just AUS Der Partei! #MeghanMarkle #MeghanMarkleExposed #PrinceHarry #HarryandMeghan #RoyalFamily pic.twitter.com/iC6l92HQwS — Death Disco (@HHamaschiach) September 19, 2022

《每日鏡報》(The Mirror)報導指出，梅根與女王小兒媳伯爵夫人蘇菲（HRH Sophie, Countess of Wessex）共乘一輛車前往西敏寺參加儀式，開始前她站在卡蜜拉王后、凱特以及王室2娃身旁，看著棺木被移至祭壇上，神情凝重，看得出來激動情緒完全壓抑住。儀式結束後，正當棺木經過她離開教堂時，梅根深吸一口氣，行了屈膝裡，接著伸手擦去臉上的淚水，幾乎哭到快變土石流。

看著已故女王最後一次離開倫敦，所有王室成員紛紛淚流滿面，9歲的喬治王子(Prince George)與7歲夏綠蒂公主凝視著靈柩，目送曾祖母離開。有民眾看到凱特將手放在喬治王子的膝蓋上給予安慰，畫面令人不捨。坎特伯里大主教(Archbishop of Canterbury)形容，「女王的存在觸動了無數生命，她對世人來說是喜悅的存在…」