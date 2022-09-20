高雄市桃源區凌晨極淺層地震 規模3.5 最大震度3級 03:292022/09/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局最新資訊，今天凌晨1時47分發生芮氏規模3.5地震，地震深度4.8公里，震央位於高雄市政府東北方83.7公里（位於高雄市桃源區），最大震度高雄市3級。（編輯：陳彥鈞）1110920 台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級 台東縣池上鄉凌晨再地震 規模4.1最大震度4級 台東縣池上鄉凌晨規模4.4地震 花東最大震度4級 #高雄市 #桃源區 #3.5 #凌晨 #地震 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東縣延平鄉凌晨又有規模3.5地震 最大震度3級 03:412022/09/19 生活 地震毀水管急搶修 北高雄3.8萬戶今晚停水6小時 16:392022/09/19 生活 餘震還沒停！19：30花蓮規模4.5地震 最大震度台東4級 19:392022/09/19 生活 連續地震民眾憂六輕防震措施不足 業者掛保證 16:132022/09/19 生活 極淺層地震搖不停 一夜11連震！最大規模4.4、花東震度4級 05:582022/09/19 生活 連2日地震造成共417校受損 災損6301萬元 15:442022/09/19 生活 連3天強震！10：07規模5.9地震 台北劇烈搖晃 10:112022/09/19 生活 預防危老建築地震傾塌 陳其邁：921後持續建物健檢 10:522022/09/19 生活 花東地區再傳規模5.9地震 北捷全線慢速行駛中 10:242022/09/19 生活 花東住宅投保地震險只有2~3成 低於全台平均值 12:532022/09/19 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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