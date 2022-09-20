中央氣象局最新資訊，今天凌晨1時47分發生芮氏規模3.5地震，地震深度4.8公里，震央位於高雄市政府東北方83.7公里（位於高雄市桃源區），最大震度高雄市3級。（編輯：陳彥鈞）1110920

台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級
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