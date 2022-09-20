墨西哥中部的太平洋沿海地區今天發生規模7.6強震，引發首都墨西哥市（Mexico City）的地震警報，但目前尚未傳出相關災損。

美聯社報導，美國地質調查所（USGS）的資料指出，原先判定地震規模為7.5，後來微幅上修至7.6，強震發生在墨西哥當地時間下午1時5分，目前還沒傳出相關的災損通報。

美國地質調查所還提到，這起強震的震央位於阿奎拉市（Aquila）東南方37公里處，地震深度為15.1公里。（譯者：陳彥鈞）1110920