中共中央紀委宣佈原中國鐵路總公司書記兼總經理盛光祖嚴重違紀違法被開除黨籍，幹過海關總署署長、鐵道部長、鐵路總公司總經理，也是實際將中國高鐵推上營運正軌的官員，卻在73高齡被查落馬，一輩子官場生涯落到開除黨籍、財產沒收，很可能還要坐牢。外傳他還是清朝末年知名洋務運動代表人物盛宣懷的曾孫，雖然查無實據，但兩人且都為中國鐵路事業做出貢獻，只是下場完全不同。

已退休數年的原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光祖涉嫌嚴重違紀違法，目前正配合中共紀監委調查。（圖／中新社）

據中共中央紀委發布的公告，盛光祖「政治意識淡漠，對抗組織審查，熱衷迷信活動」，以權謀私、非法收受財物，屬「嚴重違紀違法」。在開除黨籍之後，移送司法機關，未來可能還要坐牢。以其曾任正部級職位而落此下場，確屬罕見。

中國高鐵建設速度飛快，令全球為之側目。圖中為9月2日新建的福廈鐵路泉州灣跨海大橋，為鐵路、公路共構工程。（圖／新華社）

盛光祖是中共建政的1949年出生，大學學歷。很早就在大陸鐵路系統工作，曾任職於上海、杭州、濟南，1994年進鐵道部，一直升到副部長。2000年轉往海關總署，2008年升任署長與書記。2011年盛光祖因此被調回鐵道部出任書記，鐵道部長劉志軍因「7．23」甬溫線動車重大事故而下臺，還因貪汙罪被判處死緩，盛光祖兼任了商長。趕上鐵道部改制實施政企分開，將鐵道行政歸屬交通部，另外成立國營事業形態的中國鐵路總公司，由他擔任總經理。2013年盛光祖也從末代鐵道部長，轉而成為快速發展高鐵的中國鐵總掌門人。

圖為2016年中國與印尼合作的雅加達至萬隆高鐵項目啟動儀式，中國鐵路總公司總經理盛光祖致辭。（圖／新華社）

中國高鐵在劉志軍任鐵道部長時已全面展開，由於大陸鐵道系統長期以來都是個獨立王國，人員龐大之外，各種職能眾多。它有自已的行政、財政、公安、檢察、法院，甚至還有武裝隊伍，與各軍區關係亦極為複雜。

盛光祖接手鐵總時，公司已負債累累。當時鐵道部長劉志軍主管下發生「7．23」甬溫線動車重大事故，造成40人死亡、172人受傷，直接經濟損失近2億人民幣。由於處理不當，鐵道部被各界罵慘了，盛光祖極力主張動車降速，因此被戲稱為「盛高阻」，指其專為阻攔高鐵發展而來。但是事後傳出一些微博上的知名人士，收受日本與德國廠商的錢專門抹黑大陸高鐵，希望藉此阻攔中國高鐵外銷與他們搶生意。

2011年盛光祖因此被調回鐵道部出任書記，同年鐵道部長劉志軍因「7．23」甬溫線動車重大事故而下台，盛光祖兼任部長，成為最後一任鐵道部長。（圖／新浪網）

盛光祖後來雖然暫停了高鐵輸出，但並非因為德日廠商的影響，而是高鐵從鐵道部時期債務負擔太高。當時鐵總內部盛傳他開源節流把8兆元（人民幣，下同）負債還掉了3兆，但根據當時《證劵日報》報導，2010年底，中國鐵總負債約1.8兆，總資產約3.3兆，負債率約56%。在盛光祖2016年離任時，公司審計報告資產總額為6.35兆，負債達到4.14兆元，負債率達到65%，其減降公司大量負債的傳言並不屬實。不過，他在任的幾年下來，大陸高鐵建設飛快，甚至在國際上都闖出名號，成為中國基礎建設一面閃亮的招牌，盛光祖可謂功不可沒。

池黃鐵路全長約125公里，設計時速350公里，是武（漢）杭（州）快速鐵路通道的重要組成部分。圖為完成吊裝後的門式墩鋼蓋梁。（圖／新華社）

到2016年，67歲盛光祖已屆退休年齡，轉入全國人大財政經濟委員會擔任副主任，等於是後掛個地位尊榮的半退休職務，到2018年才完全退休。不料到2022年初傳出落馬被查消息，高齡已73才被控嚴重違法違紀，也令外界十分意外。紀監委巡視組提出盛光祖在中國鐵路總公司的問題包括公款吃喝、未依規定提拔幹部、工程建設採購的權力尋租問題嚴重，此外還有領導幹部親屬子女在鐵路系統經商辦企業，「靠路吃路」等問題時有發生。其實這類問題在大陸或其他國家的國營企業裡可說比比皆是，令人起疑的是已經退休數年、不在其位了還被揪出來嚴打，當中可能還有更深的內幕。

實業家盛宣懷曾任清廷鐵路總辦， 1911年盛宣懷與4國銀行團簽訂湖廣鐵路借款合同，激起鐵路風潮以致引爆武昌起義與辛亥革命，因此被清廷革職。（圖／新浪網）

盛光祖年初被查時，就傳出盛光祖是清正名人盛宣懷的後代。傳言稱，1911年清政府罷免鐵路總局（相當於鐵道部）局長梁士詒，由當時知名的實業家盛宣懷接任，同年辛亥革命爆發清朝滅亡，盛宣懷成為清政府最後一任鐵道部長。而今是2011年中共鐵道部長劉志軍被拔官下獄，由其曾孫盛光祖接任，2013年鐵道部併入交通運輸部，成立中國鐵路總公司，盛光祖成為中國最後一任鐵道部長。當年盛宣懷「亦官亦商」，盛光祖也為官斂財，且都是末代鐵道部長，歷史出現難以置信的輪迴現象。

清末盛宣懷曾任鐵路總辦，拔除梁士詒鐵路總局局長職務，同年辛亥革命爆發清朝滅亡。圖為辛亥革命的武裝部隊。（圖／網路）

這類說法可能是反對人士刻意捏造用以影射中共政權時日無多的謠言，因為盛光祖和盛宣懷雖然同姓，但盛光祖籍貫是江蘇江寧，盛宣懷是江蘇武進，江寧歸南京管，武進則屬常州，兩人籍貫不同，盛光祖應該不是盛宣懷後人。此外，盛宣懷曾任鐵路總辦，他後來任郵傳部大臣時撤了梁士詒的鐵路總局局長職務。 1911年盛宣懷與4國銀行團簽訂湖廣鐵路借款合同，激起鐵路風潮以致引爆武昌起義與辛亥革命，盛宣懷因此被清廷革職。由於中共20大接近，加上大陸社會因疫情而呈現民心浮動，網上這類政治相關的謠言也只是影射目前大陸社會期待改變的躁動情緒而已。