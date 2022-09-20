清晨又震！台東縣鹿野鄉規模3.5地震 最大震度3級 06:162022/09/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣鹿野鄉發生規模3.5地震 最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局最新資訊，今天清晨5時37分發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.6公里，震央位於台東縣政府北北西方17.2公里（位於台東縣鹿野鄉），最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1110920 台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級 台東縣池上鄉凌晨再地震 規模4.1最大震度4級 台東縣池上鄉凌晨規模4.4地震 花東最大震度4級 #台東縣 #鹿野鄉 #3.5 #地震 #發生規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東縣延平鄉凌晨又有規模3.5地震 最大震度3級 03:412022/09/19 生活 連2日地震造成共417校受損 災損6301萬元 15:442022/09/19 生活 連3天強震！10：07規模5.9地震 台北劇烈搖晃 10:112022/09/19 生活 等總統2小時 念完稿起身走人 台東縣府所有人錯愕 07:222022/09/19 生活 強震襲花東 張麗善一張圖教避難要訣 15:302022/09/19 政治 台東瑞源、瑞隆村 活動中心動土 04:102022/09/19 地方新聞 極淺層地震搖不停 一夜11連震！最大規模4.4、花東震度4級 05:582022/09/19 生活 花東鐡路3橋梁爆安全疑慮 交長：修復需1個月以上 14:362022/09/19 生活 縱谷觀光突遇強震 正妹目擊列車出軌「月台雨棚倒」驚聲尖叫 00:542022/09/19 社會 不捨花東遭強震侵襲 張善政吐與花蓮淵源：心如刀割 13:482022/09/19 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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