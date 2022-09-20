中央氣象局最新資訊，今天清晨5時37分發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.6公里，震央位於台東縣政府北北西方17.2公里（位於台東縣鹿野鄉），最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1110920

台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級
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台東縣池上鄉凌晨規模4.4地震 花東最大震度4級
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