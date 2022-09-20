38歲「果凍姐姐」楊晨熙去年愚人節宣布分手交往多年論及婚嫁的男友吳志慶（大飛）後，曾被時報周刊CTWANT直擊到和「拍貓毛」的邱姓建商小開與友人相約聚餐，摟腰動作比「拍貓毛」更為親密。時隔一年，9月13日本刊再度看到這對緋聞男女情誼不變、延續三年吃鍋情。

楊晨熙的邱姓緋聞男友與友人在火鍋店門外抽菸聊天。（圖／本刊攝影組）

9月13日晚間10點多，本刊在台北市中山區一家重慶火鍋餐廳門口巧遇曾幫楊晨熙「拍貓毛」的邱姓建商小開緋聞男友，他正與友人在門口抽菸聊天，說到一時興起還將把左手拍著鄰座的友人大腿。雖然用餐過程中，的邱姓小開數度到門口抽菸聊天，卻一直沒有看到楊晨熙現身，只見到她那輛要價450萬的座駕Cayman GTS停在正門口。

路邊紅線旁停著楊晨熙的保時捷，不過沒有看到她的身影。（圖／本刊攝影組）

時間來到晚間10點40分，此時門口恰好經過一輛警車，不知道是否是擔心來開紅線臨停的罰單，這才看到楊晨熙匆匆走出店門口，發現警車只是湊巧經過，虛驚一場的她，在眾友人的促擁之下，再度回到餐廳，繼續用餐。

因為有警車經過，楊晨熙匆匆走出餐廳，與友人發現是虛驚一場。（圖／本刊攝影組）

楊晨熙和「拍貓毛」的邱姓建商小開，曾被本刊在2019年11月21日晚間，直擊兩人在台北市的知名薑母鴨店邊吃鍋邊牽手，對方更不時地撫摸她的大腿及背部，楊晨熙也完全沒有拒絕或閃躲，互動非常不尋常。當時的未婚夫大飛解釋對方也是他熟識的朋友，新聞爆出當下也已跟女友講開，不影響彼此感情。

在友人簇擁下楊晨熙轉頭要回餐廳，此時邱姓小開在門邊探頭與她對話。（圖／本刊攝影組）

不過到了2021年愚人節，楊晨熙和大飛共同宣布分手，之後楊晨熙上節目透露是因「對未來共識不一致」，但雙方仍保持友好狀態。但僅距離分手宣言5個月後，本刊再度見到楊晨熙和「拍貓毛」的邱姓建商小開男友相約信義區美式餐廳，比鄰而坐的兩人這次摸背、靠肩動作熟練，超越「拍貓毛」式的互動，最後更一同返回內湖住處。

本刊在2019年（左圖）與2021年都曾直擊邱姓小開與楊晨熙一同用餐且動作親密。（圖／本刊攝影組）

雖然始終不認新戀情，但日前楊晨熙被小S在節目中追問「那個富二代在觀望中嗎」，一連串逼問讓她無法招架，她尷尬回：「對......嗯......。」小S當場也開心地鼓掌對她說恭喜，才結束這段逼問橋段。而相隔一年後本刊又再度見到兩人繼續吃鍋，也不難看出他們的好感情。

與交往十年的大飛分手後，楊晨熙仍與他保持友好關係。（圖／取自楊晨熙臉書）

至於大飛在9月3日也被本刊巧遇與一名穿著性感吊頸小可愛的長髮辣妹，兩人相約去看徐若瑄演唱會，彼此間雖沒有太親密的互動或肢體接觸，不過一直靠得很近站在一起，不時聊個幾句，關係看來應該還很不錯。而日前楊晨熙也在社群上貼出與大飛的合照，發文幫忙前任宣傳生日演唱會，做了分手仍能當好友的最佳示範。

本月初本刊也曾捕捉到大飛與一名性感辣妹共赴徐若瑄演唱會。（圖／本刊娛樂組）

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