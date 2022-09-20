「法官」賈吉（Aaron Judge）本季除了挑戰美聯的高牆「馬里斯障礙」，他還有機會順手帶走「打擊三冠王」。本季全壘打王、打點王都已是賈吉囊中物，唯獨打擊率向來是最難的，賈吉本季的對手阿萊斯（Luis Arraez）打擊率0.317、波格茲（Xander Bogaerts）打擊率0.316並不特別強，例如2019年美聯打擊王安德森（Tim Anderson）高達0.335。

賈吉是個巨人，這類打者因為好球帶偏大，被三振的比率更高。事實上今年在3成打擊率以上的打者，沒有人像賈吉吞下那樣多的三振（158次），新人王的2017年還創下單季208次三振的難堪紀錄。驚人的是賈吉本季保有0.316打擊率，媒體戲稱他從「三振機器」進化成「打擊機器」。

藍鳥小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）上季也有希望挑戰打擊三冠王，外界認為那是他唯一能夠打敗大谷翔平拿下MVP的機會。米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）2012年做到過，讓他在票選中輾壓勝利貢獻值（WAR）達到兩位數的超級新人卓奧特（Mike Trout），可見打擊三冠王的分量。

上季小葛瑞洛最後只並列全壘打王，打點王和打擊王都落空，被大谷橫掃全部的第一名選票。賈吉的狀況更穩定，目前全壘打榜第2名的阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）才37轟，差距22轟，打點第2名的拉米瑞茲（Jose Ramirez）也落後15分。自從大聯盟1920年開始計算打點以來，1922年的洪斯比（Rogers Hornsby）成為首位打擊三冠王，距今正好100年，歷來總共只有10人達成。