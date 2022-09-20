台灣交通亂象遭到許多人詬病，臉書粉專《我是台灣行人 I’m a pedestrian in Taiwan》轉發一張照片，只見人行道路面大大寫著「禁行機車」，引起網友熱烈討論，乍看這幾個字寫在人行道上很荒謬，但實則揭露許多人不甩交通法律規定，想違規就違規的亂象，因此不少人搖頭直呼，台灣的行人真的很悲哀。

臉書粉專《我是台灣行人 I’m a pedestrian in Taiwan》近日轉發一張網友投稿的照片，照片上只見某處的人行道上用醒目的黃色噴漆寫上「禁行機車」四字，看起來非常諷刺。

照片引來2千多人朝聖，不少人看了搖頭直呼，台灣的行人真的很慘。「可恥吧，代表我們台灣人不是沒常識就是公德心敗壞」、「台灣行人真的很倒楣，路權最低等。教育了幾十年還是一樣。重罰其實有用，但政府就是不願意」、「可以禁止騎乘腳踏車嗎？每次走路都被按鈴要求讓路」、「台灣行人很悲哀」、「乍看真的覺得荒謬，但笑著笑著就哭了！」

根據《道路交通管理處罰條例》規定，人行道是專供行人通行的騎樓、走廊、劃設供行人行走的地面道路、人行天橋及人行地下道。機車禁止在人行道上行駛或停車，其中機車若停在人行道上恐被罰300至600元不等，行駛在人行道上則會罰600至1800元罰鍰。而行人在道路上，若未走人行道或靠邊行走則會被罰500元。