國民黨大安／文山區市議員參選人楊植斗（左）、台北市前議員羅智強（右）。（資料照／陳怡誠攝）

台東縣池上鄉18日發生規模6.8超大地震，總統蔡英文在災害應變指揮中心進行線上會議，遭指稿念完後直接起身離開。蔡19日雖就此事道歉，仍引發各界怒火。國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗回想，2013年超大豪雨襲台，時任總統馬英九取消連任周年典禮，親自坐鎮災害應變中心，但因精神緊繃太久面露倦容遭綠營群起狂轟，反觀蔡「念完稿就走」綠營卻一聲不吭。此事掀熱議，大批網友相當悲傷與感嘆。

楊植斗昨（19）日在臉書發文表示，花東發生強震，蔡英文把地方官員找來開視訊會議，官員枯等2小時後，蔡總算連線，卻把講稿唸完後就迅速離場，讓台東縣府的官員直呼，這是一場「最冷血的防災會議」。

楊植斗質疑， 這兩天最重要的新聞就是天災，蔡英文難道是還有什麼行程要趕？匆匆離去，對得起苦等中央指示的地方官嗎？和蔡的冷血無情對比，他想起2013年有超大豪雨襲台，馬英九取消連任周年典禮，親自坐鎮災害應變中心，也因精神緊繃太久面露倦容，媒體見狀紛紛將鏡頭對準馬，捕捉他打瞌睡的畫面，照片登上版面後，民進黨的潘孟安、陳亭妃、邱議瑩也痛批「總統都在瞌睡中做決定」、「馬英九5年來都在打瞌睡」。

對此，楊植斗痛批，馬英九稍露疲態就被綠營吵成不可原諒的過錯，蔡英文唸完稿就落跑，豈不是罪該萬死？而民進黨眾人面對蔡的冷血竟一聲不吭，完全沒了當初監督馬的氣焰，「蔡英文的冷血無情，就是被民進黨縱容出來的」。

此文獲得破千人按讚與大批網友留言，紛紛表示：「看到國家元首這種態度，真的哭了」、「冷血政府，眼中只有選票，腦裡只有選舉，心中卻無絲毫的悲憫百姓之心」、「花東票少嘛，影響不了大局，走過程得了」、「一個行政團隊，連一個會都開的個七零八落，請問：這種團隊能做好什麼事啊？」「如果沒有選舉則根本就不會聞問」。