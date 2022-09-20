中華電(2412)繼上週董事長謝繼茂公開喊話台灣大(3045)，呼籲其和台灣之星合併完成後，1Gbps以下的黃金頻段中超標10M，昨日再向通傳會遞交「台灣大哥大擬合併台灣之星案」聽證會意見書，基於利害關係人的身分對該合併案1GHz以下低頻段超標問題提出意見，被點名的台灣大則釋出3大點正面反擊，雙方頻譜爭議越演越烈。

台灣大3點聲明如下：

1.三大電信在合併案通過後將展現全新的態勢，其中新遠傳所擁有的3GHz以下頻寬將達210M（不包含護衛頻段）中華將達200M，新台灣大為180M，若以總頻寬580M（中華與新遠傳有共頻10M）來計算，三家都有一或多個頻段超過1/3的問題。以每百萬用戶可使用頻寬來看，新遠傳電信擁有916萬用戶，每百萬用戶使用頻寬為22.93 MHz、新台灣大哥大服務978萬用戶，每百萬用戶使用頻寬為18.40MHz，無論從總頻寬或每百萬用戶使用頻寬而言，合併後之新台灣大的頻寬仍少於競業，因此，為全力維護用戶權益，且能及時解決三家業者共同有的超頻問題，盼主管機關援引無線電頻率使用管理辦法第12條第4項之條文「電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化」，妥為裁處。

2.台灣之星兩百多萬用戶目前所使用之900頻段10MHz x 2，若繳回5MHz x 2，將形同兩百多萬用戶在手機低頻900頻段之支援，馬上減少使用原900頻段之一半，若依競業以一己之私而罔顧公眾權益之意見，將嚴重損害用戶權益，實不足採，應交由主管機關合併考量。

3.頻率重新繳回再分配，除了勞師動眾、曠日費時，更損及用戶權益，相信主管機關定能發揮治理智慧，鼓勵業者致力提供全台消費者更穩定及多元的服務。