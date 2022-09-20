全球最大且最具影響力的眼科醫學會議--美國眼科學會(AAO)年會將在9月底隆重登場。年會前夕(29日)由Eyecelerator會議揭開序幕。全福生技(6885)表示，獲選在Eyecelerator會議上發表演講，是今年唯一被大會選中的台灣企業，不僅代表公司的研發與創新實力獲得國際肯定，更有助提高公司在全球眼科領域與國際市場的知名度。

全福生技董事長簡海珊表示，很榮幸獲選參加Eyecelerator會議，向來自全球各地的專家與投資人，分享全福生技獨特的色素上皮衍生因子短胜(月太)鏈(PDSP)技術平台，以及治療乾眼症新藥BRM421臨床試驗的優異表現。這不僅代表全福生技的研發創新能力已獲國際肯定，更讓屬於台灣的原創新藥被世界看見。

BRM421為一具全新機轉的原創新藥，用以治療乾眼症。根據完成的兩次二期臨床試驗數據，BRM421可推動眼部杯狀幹細胞再生與分化，以修復角膜、抑制發炎，進而促進乾眼痊癒。顯示BRM421對乾眼症病患的療效具有臨床意義，且無安全性疑慮。

全福生技預計今年第四季與FDA進行三期臨床前會議(end-of-phase 2, EOP2)，討論三期臨床試驗計畫。若一切順利，將加速三期臨床試驗的推進，爭取早日上市並成為治療乾眼症的一線用藥，為飽受乾眼之苦的廣大病患提供新治療選項。

Eyecelerator在每屆的AAO年會及ASCRS年會前夕，都會舉辦一次涵蓋多個領域的專題研討會，評選出最具代表性的企業推向國際市場。今年AAO年會預計9月30日至10月3日在美國芝加哥舉辦，[email protected]則將於9月29日率先登場。