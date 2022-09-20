上一場先發以6局無失分的強勢表現，拿下自新人年以來單季最高15勝的日籍強投達比修有，而他也憑藉著上周的精采表現，獲得效力大聯盟長達10個年頭以來首次單周最佳球員，至於美聯單周最佳球員則是太空人強打阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)。

36歲的達比修有上周出賽2場都是先發登板，順利拿下2場勝投之外，14局當中送出15次三振，面對水手及響尾蛇打線一共只被敲出3支安打、投出1次保送，被打擊率不到1成，也沒有丟掉任何分數，強大壓制能力也讓達比修有拿下上周國聯最佳球員，也是他生涯首次獲獎。

達比修有也是自隊友馬恰多(Manny Machado)後，本季第2位獲選國聯單周最佳球員的教士選手，至於球團上一位拿下國聯單周最佳球員的投手，是去年賽季繳出無安打表現的穆斯葛洛夫(Joe Musgrove)。本賽季達比修有28場先發出賽，在182.2局中繳出3.05自責分率，送出183次三振及0.93每局被上壘率，仍維持過往穩定表現。

太空人重砲阿瓦瑞茲明星賽後狀況不佳，不過他在上周手感明顯回溫，25個打數敲出13支安打，有著高達5成20打擊率，轟出全聯盟最多的5發全壘打，尤其是18日面對國聯西區墊底的運動家，阿瓦瑞茲單場擊出三響砲，也幫助太空人連續6年獲得季後賽席位。