系微(6231)在「創新25」 (Innovate25)成果展中，宣布推出全新H2ORDS (InsydeH2O Remote Debug System，遠端除錯系統)原始碼系統診斷除錯工具，能透過全新的遠端BIOS診斷和除錯功能來強化平台開發的靈活性。

系微指出，H2ORDS為系微全方位InsydeH2O BIOS開發系列工具產品之一，是一款基於Windows開發且功能強大的軟體除錯解決方案，能協助BIOS工程師遠端存取系統內的I/O、PCI、記憶體、暫存器、變數值，可透過斷點分析功能來追蹤原始碼的缺陷及進行問題解決等，以確保BIOS能正常運作。

H2ORDS可用於Intel和AMD參考平台，此工具提供易用操作的圖形化使用者介面，讓BIOS開發者能透過USB和UART介面進行BIOS除錯。除此之外，H2ORDS也可支援產品主機版規格設計以實現硬體等級的遠端除錯能力。

H2ORDS藉由搭配全新遠端除錯系統，即可使該工具強大的本地除錯功能也能夠透過相同的使用者介面進行遠端BIOS除錯。此系統可允許BIOS工程師在遠端環境中（例如在家工作），透過網路來追查已啟用的遠端目標平台上之BIOS問題。工程師更可運用整合的排程系統來預訂特定的目標平台，有助於有效地管理有限的開發平台資源並避免同時間發生平台使用的衝突。

系微總經理莊鈴文表示，系微能夠提供讓客戶直接存取到世界另一端的平台上，以進行遠端BIOS除錯的技術能力支援，該解決方案為客戶帶來非常實際的開發效益。尤其遠距辦公的新趨勢推動需要更多遠端開發能力的需求，H2ORDS除錯工具可為客戶解決工作時所面臨到的許多資源和存取限制的問題，進而讓在經常處於有限開發平台數量的工作環境下，發揮其高價值的優勢和促進BIOS開發及降低生產成本。