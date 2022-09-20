臉書網友留言。（圖／截自蔡英文臉書）

台東縣池上鄉18日發生規模6.8超大地震，總統蔡英文在災害應變指揮中心進行線上會議，遭指稿念完後直接起身離開。蔡19日雖就此事道歉，並於臉書貼文說明，但各界怒火仍未平息，仍有大批網友灌爆臉書，質疑國家發生那麼大的事、無數國民性命遭受威脅，她卻仍需看稿才能發言，「是什麼態度？」

蔡英文昨（19）日在臉書發文表示，台東跟花蓮地區17、18日發生地震，各地陸續傳出災情，19日晚間她和行政院院長蘇貞昌到中央災害應變中心視導。在整個過程當中，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於在連線作業上有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會。對此，她要向兩位縣長，以及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。

蔡英文指出，關於後續的救災，大家還有很多工作要進行，只要中央地方一起努力，我們就可以讓讓各項運作盡早恢復正常。蘇貞昌19日會帶著行政團隊到災區慰問，並且了解搜救的進度，也相信會有比較完整溝通的時間和機會。

此文湧入超過4600則留言，討論非常熱烈，除綠營同志與部分支持者外，其餘多為抨擊聲浪。網友紛紛表示：「人民面臨重大死傷，妳身為總統講話也要看稿，是什麼態度？」「最重要的事情不就是了解災區救災和需求嗎？結果完全沒通話是怎樣？叫人來訓話的嗎？」「真心關心人民，可以主動關心詢問！」「可以不用解釋了！一開始的作為就是無心！整個中央應變中心、每位大官，露臉讀稿完，交差了事」。