宇峻(3546)上半年稅後淨利1.59億元，年增13.3％，每股盈餘3.29元，其中，第二季稅後淨利1.15億元，創下歷史次高。宇峻第四季預計推出3款遊戲，再加上每年資訊月福袋貢獻，營收力拚全年高峰。
宇峻第四季仍有不少遊戲推出，10月《幻想三國誌-天元異事錄》東南亞將試營運，自研合作發行的《三國群英傳M》亞洲伺服器預計10月下旬進行封測，12月27日進行公測。代理遊戲的部分，7月在Steam發行體驗版的《蔓不生長》，第四季將在全球平台上架。
宇峻每年第四季資訊月會固定銷售福袋，今年預計在資訊月期間11月23日至11月27日銷售，去年貢獻月營收3000萬元，今年採線上銷售，預計可高於去年，推升第四季單季營收來到今年高峰。
2023年宇峻第一季將推出《三國群英傳-戰略版》，並在東南亞試營運。另一個重點，則是再推出第三款博奕平台產品，鎖定美國市場，宇峻將自行營運，規畫2023年上半年推出。
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