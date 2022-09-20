凱撒飯店連鎖旗下「板橋凱撒大飯店」因應疫情對餐飲旅宿業衝擊，為在競爭激烈的市場中突破重圍，宣布展開餐飲轉型，將館內「朋派」自助餐廳封館改裝，預計10月下旬轉型更名「Lotus蓮花泰式餐廳」重新迎賓，盼透過差異化策略強化戰力，提升餐飲營收表現。

2017年12月中開幕、定位為集團旗艦店的板橋凱撒，坐擁四鐵共構的絕佳交通位置，以三大主題色系分為9種房型共400間客房，客房坪數自12坪起跳，並設有「家宴」中餐廳、「朋派」自助餐、「卡拉拉」餐酒館等3間餐廳，以及頂樓露天游泳池、健身房等設施。

其中，位於2樓、設有240席的「朋派」自助餐，名稱取自閩南語「澎湃」諧音，將自助餐檯畫分為六大美食區、供應超過80道特色美食，整體設計以明亮寬敞及鮮明色彩呈現，期望每位前來用餐的饕客能體驗色香味俱全的滿足。

雖然近2年營運受疫情衝擊，但板橋凱撒2022年迄今營運顯著回升。據觀光局統計，板橋凱撒上半年平均住房率46.97％、平均房價2816元，優於去年同期32.59％、2682元，使客房平均收益（RevPAR）回升至1323元，與住房率齊創僅次於2019年的同期次高。

據了解，由於毛利率較高的住房業務表現明顯提升，板橋凱撒上半年營收年增達2成、回升至近4億元，為僅次於2019年的同期次高。雖然營運仍處虧損狀態，但虧損幅度較去年同期大減達逾9成，表現為歷年同期最佳。

板橋凱撒表示，「朋派」自助餐過去曾推出許多廣受消費者喜愛及搶先體驗的促銷活動，如星級飯店自助餐499元吃到飽、東南亞美食季品嚐來自泰國藍帶主廚道地美饌、龍蝦吃到飽住房專案等熱門活動，均造成許多話題及市場效應。

然而，由於近2年受疫情影響及市場變動，傳統經營模式面臨各種挑戰與變動。板橋凱撒餐飲團隊考量周邊餐飲型態重複度高、且呈現飽和狀態，為在市場中突破重圍、占有一席之地，歷經數月策畫後決定將「朋派」自助餐重新整裝出發。

由於集團墾丁凱撒大飯店打造的「Lotus蓮花泰式餐廳」4月甫開幕即締造好評佳績，同時考量集團餐飲品牌南北串連以達綜效，板橋凱撒決議將成功經驗復刻北上，將「朋派」自助餐的空間設計、餐點內容及服務型態進行全面改裝轉型。

板橋凱撒表示，「朋派」自助餐預計10月下旬以「Lotus蓮花泰式餐廳」重新開幕迎賓，選擇國人接受度較高的泰式料理，以泰式餐酒館Casual Dining型態轉攻泰菜市場，與同性質餐廳有所區隔，採單點形式提供更優雅精緻的服務，平均客單價設定為800元起。