網友留言。（圖／翻攝自《Yahoo奇摩》投票頁面）

衛福部原訂15日限縮公費清冠使用對象，遭中醫師抗議後，政策急轉彎才放寬新增三類對象。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，衛福部29日將再跟相關中醫專家就對象是否限縮或放寬進行討論。一份最新民調則顯示，反對衛福部限縮清冠一號公費對象者輾壓贊成者，雙方票數極為懸殊，大批網友更為此憤怒不已。

面對限縮公費清冠使用對象引發的爭議，衛福部表示，15日新制上路後兩周將再滾動式討論，重新討論適用對象。羅一鈞指出，29日衛福部會再跟中醫界專家討論是否再度修正公費適用對象。

《Yahoo奇摩》自16日起針對「衛福部限縮清冠一號公費對象，你贊成嗎？」進行網路投票，截至今（20）日早上8時，已有1100人參與投票。認為「反對，抗疫應一視同仁」者高達1027票，認為「贊成，避免用藥浪費，且節省國庫開銷」者僅78票，雙方差距非常驚人。

對此，網友紛紛湧入投票頁面留言：「總統地震冷血讀稿完，又要限制人民生存權了嗎？等著年底投票教訓！」「蔡政府一定會為防疫政策付出代價，等著看吧」、「開什麼藥應該是醫生評估，不是國家說什麼就是什麼才合理吧！」「清冠一號並不是單純為了重症病患而開發的，這樣限制是本末倒置」、「百姓人民不應該被分級」、「當初染疫想申請就已經申請不到，現在在限縮乾脆標明，清冠一號只限官員及其親屬使用好了」。