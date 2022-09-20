人氣直播主「丟丟妹」（李明珊）在網路上叫賣海鮮起家，俗夠有力的叫賣方式讓她擁有超高人氣，每次開直播都吸引上萬人觀看，不時也會找來明星客串，熱鬧又有趣的直播也讓她賺進大把的鈔票，但在7月丟丟妹被直播同行爆料蝦仁磷酸鹽超標，丟丟妹也曬出檢驗報告澄清。爆料系網紅烏鴉也在日前的影片中還原糾紛真相，曝光背後內幕。

烏鴉在前天18日上架的影片釋出與「勾惡」、「蘭小明」、「拚鮮」的對話影音、以及解釋事情的前因後果，並提到自己很喜歡用「說假話」的方式去套話，當然音檔也可能遭到惡魔剪輯。當時事情的真相是有一個拚鮮朋友，一直講丟丟妹的老公的壞話，「他們家的蝦子磷酸鹽超值0.8，拚鮮才是好人」，希望他幫忙拚鮮來踢爆丟丟妹，結果丟丟妹根本沒超標，反倒是拚鮮海產自己超標，「那個才叫做誇張」。

烏鴉還原真相。(圖/烏鴉 Youtube)

在解釋完事情的來龍去脈後，烏鴉也向丟丟妹致歉，「其實我跟丟丟妹幾乎是零相處，主要就是另外兩個股東，就是很愛吵架，推來推去，然後推給丟丟妹，跟妳說聲道歉，從頭到尾跟丟丟妹無關」，強調其實拚鮮一直有糾紛，但對象一直都是丟丟妹的爸爸，「丟丟妹其實很善良，為了保護他老爸，也沒有出來澄清」。

事實上，丟丟妹8月13日也在臉書發文，曬出紙本證明自清，「近期經歷磷酸鹽抹黑風波，讓丟妹明白有些事情必須給觀眾粉絲們，找第三方機構提供食安上的紙本證明」，也強調「這張SGS報告不實指控我添加磷酸鹽的同行販售的蝦仁，檢測報告磷酸鹽含量為1.7，丟妹相信你也不是自己添加的，因為天然背景值最高可高達3.5」。