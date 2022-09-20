等總統2小時？參加防災會挨轟竟「念完稿起身走人」 蔡英文今道歉了 @中時新聞網 ​

台東18日發生規模6.8的強震，造成花東不小的災情，然而昨（19）日總統蔡英文卻被爆料，在出席防災會議時念完稿子就走人，儘管蔡已道歉，仍引起話題。對此資深媒體人陳鳳馨以自己在1999年921地震時的經驗，與2016年時任行政院長張善政多次到台南地震現場勘災，被稱為「台南最好的朋友」為例，指出首長是有必要在災變時到第一現場的。

陳鳳馨昨在政論節目《少康戰情室》首先痛批蔡英文很冷血、不跟花蓮與台東縣政府做溝通，同時也直言過去的大地震總統都是在第一時間趕赴現場。陳提到在1999年921大地震時在凌晨4點想盡辦法擠進專機，並於9點抵達埔里國中，「因為當時的總統、副總統、行政院長都已經到埔里了」。

陳鳳馨坦言，儘管有許多「首長有沒有在救災時到現場的必要」的討論，但她因1999年的經驗，從此認為有必要；陳分析，災變與日常生活是很不一樣的，在日常生活中每一個行政部門都對該做的事非常熟悉，但在災變時就很容易有環節疏漏的地方，因此對於首長來說，到災區現場除了能撫慰、理解災民的需要，也可把疏漏的螺絲拴緊，「其實是扮演很重要的角色」。

最後陳鳳馨也提到，2016年台南因地震發生維冠大樓倒塌事件時，時任總統馬英九與行政院長張善政在事發當天上午就已經到了現場，張更前後去了台南16次，被時任台南市長賴清德稱為台南最好的朋友，「難道沒有幫助嗎？」