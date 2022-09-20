台東池上18日發生規模6.8極淺層強震之後餘震不斷，但卻在19日上午10時規模5.9地震後就開始沒什麼餘震，這現象讓地質學家陳文山直言是很奇怪的事，雖然可以很樂觀的說這波地震到此為主，但也說不定是在蓄積其他能量，未來1、2周還是要小心。

台大地質科學系退休教授陳文山昨（19日）在節目《有話好說》指出，同一條斷層會依照斷層性質不同分成區段，像中央山脈就分成5個區段，其中有個分界在池上，池上以南稱「初鹿段」，池上以北到瑞穗叫做「玉里段」。

池上以南地震多，有往北移動的趨向，卻從19日開始沒什麼地震。(翻攝自氣象局地震測報中心)

陳文山表示，會這樣分是因為池上到玉里的「玉里段」過去50年來極少地震，而池上以南50年來很多地震，地震行為明顯不一樣，所以分段。他表示，這幾天地震從南邊的初鹿段一直往北跑，但19日的5.9餘震後就突然沒什麼地震了，這非常奇怪。

對於台東地震可以算是結束了嗎？陳文山說，現在可以樂觀地說到此為主，「但為什麼到此為止？說不定它在蓄積其他能量，我們可以樂觀去看待，但未來1、2周還是要小心」，因為玉里段50年來累積很大能量都沒釋放。

對於餘震突然大減，氣象局地震測報中心主任陳國昌也表示，地震突然這樣停了覺得怪怪的，不確定是否正常，但還是樂觀看待，推測地震密集發生的階段已經過去，之後的餘震可能會較長時間才出現。