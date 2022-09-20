小編今天（20日）精選5件不可不知的國內外財經大事。超級央行周登場，美國聯準會與台灣央行的決議攸關台股走勢，若聯準會升息3日符合預期，台股可能出現短線反彈，但若升息幅度拉高至4碼，台股可能下探今年低點13928點。

【1】Fed升息三情境 台股停看聽

本周進入超級央行周，又以美國聯準會（Fed）利率決策最受矚目，市場縮手觀望，台股19日成交值僅1,632億元，創2020年以來單日新低，且長榮減資新股掛牌首日表現不佳，台積電等權值股持續低迷，大盤收跌136點，失守14,500點整數關卡。

【2】中鋼8月稅前盈餘 年減96％

受到鋼價下跌影響，中鋼自結8月合併稅前盈餘3.44億元、月減87％、年減96.14％，創今年來單月新低，累計前八月合併稅前盈餘為318.58億元、年減40％，每股合併稅前盈餘約2.02元。

【3】迎戰本周美台升息風火輪 金管會救市措施上膛

美國急速升息政策造成全球金融市場震盪，為穩定台股，金管會23日將召開「股市、期貨市場會議」，不排除祭出強化券商造市、鼓勵國內資金進場等措施穩住台股成交量，且金管會強調決策時會把22日美、台央行最新貨幣政策結果都納入考量，力抗匯率及利率可能造成的資金流動潮。

【4】憂Fed激進升息 加密幣全面重挫

美國聯準會（Fed）料維持激進升息步伐，促使投資人逃離風險資產，加上加密幣市場監管壓力升高，導致全球第一大加密通貨比特幣19日失守19,000美元關卡，創21個月新低，並拖累其他加密貨幣同步走跌。

【5】10月新電價凍漲！

經濟部19日召開電價審議委員會，經濟部次長林全能會後宣布，考量今年7月才剛調漲電價，國內通膨壓力具有不確定性，政府規畫1,500億元增資台電，因此決議本次電價不調整，維持平均電價每度2.8458元。