詐騙集團日益猖獗，一名年輕男子近日到郵局領錢時，發現一位阿姨一邊講電話一邊聽從電話另一端的指令操作提款機，男子心存疑慮後報警，眼見阿姨即將操作完畢，男子開啟錄影存證後直接上前阻止，狂按「取消」鍵中止交易，影片曝光後掀起網路熱議。

男子開啟錄影存證後直接上前阻止，狂按「取消」鍵中止交易。（翻攝臉書爆料公社）

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，日前在郵局領錢時，看見一位阿姨一邊講電話一邊操作提款機，他聽到對方要求先要她刷存摺確定餘額，又聽到阿姨一直問說「這樣就會退款了嗎？」，心存疑慮後便默默走出去報警，隨後折返回來假裝使用智慧郵箱，實則留在現場等警察到來。

怎料此時對方已經開始教阿姨操作ATM轉帳，從原PO附上了影片可見，他一邊錄影一邊提醒「阿姨，你這是詐騙啦，不要按」等語，但對方仍搞不清楚狀況，跳針回應「不是不是，他在給我退款啦！」，眼看阿姨即將按下「確認」鍵，警方又還沒到場，原PO當即上前阻止狂按「取消」鍵，強行中止交易。

原PO表示，不久後警方到場，他後續將資料留給警察處理，阿姨表示她有刷卡買鞋子，對方稱「重複了七筆同樣的商品，要退款給他，要他操作提款機」，經由員警說明並協助打給鞋店查證後，阿姨才相信自己遇到詐騙。

為此，原PO還特地在文末標註芬園分駐所以及165反詐騙專線，呼籲大家「提醒家中長輩、身邊朋友，銀行不會用電話教你如何操作提款機，有疑慮請撥打165反詐騙專線」。

男子發文呼籲大家「提醒家中長輩、身邊朋友，銀行不會用電話教你如何操作提款機，有疑慮請撥打165反詐騙專線」。(翻攝臉書爆料公社)

貼文曝光後引起網友熱議，紛紛留言大讚「台灣最缺這種有正義感，願意冒著被罵的風險挺身而出的人，讚」、「如果大家都可以遇到好心人就好了。你太棒了，因為當下真的會像被鬼牽著走一樣。別人講的都聽不下去」、「感謝你的善舉，讓社會更美好了」、「好心人，祝你出門一路都綠燈，停車位隨時有，上廁所都有衛生紙」、「感謝您按取消的勇氣和果斷」、「很聰明報警， 一邊錄影 保護自已也保護對方」。