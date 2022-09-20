出演《歲月忽已暮》踏上演藝圈之路的女星薛卉葳，隨著主演的幾部劇陸續播出，人氣直線上升。近日卻被許多大陸網友指出，疑似有性愛影片流傳，更被指出其中的男主角為官二代中的一員，引起網友熱議。

27歲的女星薛卉葳於2016年出演青春校園愛情片從而進入演藝圈。自2019年開始，主演的《三好人生》、《非黑即白》、《我愛你》陸續開播，收獲不少粉絲關注，在微博上擁有超過37萬名粉絲。

人氣扶搖直上的薛卉葳，除了粉絲大力誇讚外，也伴隨著大量的流言蜚語在網路平台間流傳。近日便被網友指出淪為一名官二代「後宮」，且兩人間恐有「權色交易」的可能性，而非僅是單純的戀愛關係，更甚有不雅影片傳出。

不雅影片被曝後，薛卉葳直至19日才於微博發文回應，文中明確表示在不良網站上以薛卉葳為標題及封面的不雅影片，其內容均不屬實，並且已嚴重損害其形象及名譽，目前已將此事移交警方處理，對造謠者絕不姑息。貼文一出，有網友質疑影片的內容是否是造假。另一方面，也有網友及粉絲為薛卉葳加油打氣，期許造謠者能受到法律的嚴懲。