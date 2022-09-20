新竹一名女子查看丈夫手機，意外看見一張有人手持棍棒敲另一人屁股的圖片，但照片中的人臉被後製成丈夫與另名女子，且丈夫還與該女互傳極度鹹濕討論性事的訊息，始得知丈夫外遇，怒告2人討賠償金。新竹地院審結，認定2人關係踰矩，應連帶賠償25萬元。可上訴。

判決書指出，女子主張於2019年間與范姓男子結婚，育有1名子女，現已離婚，但解除婚約前，她發覺范男行跡異常，隨手查看了對方的手機，卻看見一張持棍棒拍打屁股的照片，影中人則經過後製被換上范男與陳女的臉。

女子控訴，她閱覽范男的通訊軟體，發現范男與陳女密切聯絡，對話相當鹹濕，內容盡在討論性事或表達愛意，顯然已發生過性行為，認為2人的行為明顯超越朋友關係，侵害她的配偶權，故依法請求2人連帶賠償100萬元精神撫慰金。

對此，陳女辯稱，范男與她僅是朋友關係，通訊軟體上的對話是玩笑話，絕對沒有與對方發生親密關係；范男則表示，平時生活壓力大，不堪妻子強勢，成天限制他自由，才會利用下班或半夜時間與朋友外出，對話是瞎聊抒發壓力。

新竹地院法官勘驗證據，發現陳女與范男均否認有不正常交往，但2人的對話紀錄中曾提及，「你是不是只是喜歡跟我愛愛還有我的奶」、「才不是咧、還有嘴」、「等你雞雞癢我一定拒絕你，X，好啊」、「我會硬上你、頂爆你、戳爆你」等語。

法官認為，此類用語通常是描述性行為，顯見2人有肉體關係，明顯逾越正常男女分際，故不採信說詞，審酌雙方經濟能力，判陳女與范男應連帶賠償25萬元。可上訴。