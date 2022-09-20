挑戰美聯最有價值球員2連霸的日籍「二刀流」好手大谷翔平，勢必得利用剩下半個月的賽程，增加爭取MVP的籌碼，今日天使主場面對水手的比賽，大谷翔平擔任先發第2棒指定打擊，4個打數敲出2支安打，連續5場比賽都有安打進帳。

「神鱒」卓奧特(Mike Trout)本場比賽輪休，也讓大谷翔平本場棒次往前調整，不過他依舊維持著火燙手感，6局下大谷翔平以二壘安打開張，再藉由沃德(Taylor Ward)的高飛犧牲打跑回天使第1分，8局下大谷翔平敲出中外野方向滾地安打，也結束了本場的打擊工作，總計大谷翔平4個打數敲出2支安打，寫下連續5場比賽敲安紀錄，不過美中不足的是吞下2次三振。

美聯MVP競爭對手、洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)昨天擊出雙響砲，將本季全壘打數一口氣推進至59支，賈吉有機會成為睽違60年後，再度有美聯打者能完成單季60轟的壯舉，這也讓想挑戰連莊美聯MVP的大谷翔平備感壓力。

本場天使打線受制於吉爾伯特(Logan Gilbert)好投，他繳出6局11K沒有失分的優質表現，加上老將山塔納(Carlos Santana)雙響砲助威之下，水手最終9：1擊敗天使，避免在4連戰系列賽中遭到橫掃，水手目前排在美聯外卡第3席位，距離第4位的金鶯仍有著4.5場勝差，水手有非常大的機會能夠中斷連20年無緣季後賽的窘境，至於落敗的天使，在戰績上確定無法追上水手，徹底無緣今年季後賽。