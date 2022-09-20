隨著社交平台的興起，越來越多網紅靠著亮麗外表、火辣身材，又或者是誇張奇特的影片來獲得觀眾矚目，但也可能因此造成無法挽回的憾事。大陸知名抖音網紅「小雨老師」，過去因拍攝《家有賢妻》系列短劇而爆紅，吸引超過900多萬名粉絲追蹤，但近日卻遭到一名網友指控，將愛犬借給他拍攝影片後竟在當天傍晚突然過世，嘴上還滿嘴泥巴、滲出血絲，疑似遭到虐待，讓她忍不住PO文痛罵。

同樣也是抖音博主的網友「Cc葫蘆妹er」，因經常透過抖音分享與黃金獵犬「妮妮」的愛犬日常，而在網路上打開知名度。8月份飼主收到在《家有賢妻》劇組中擔任化妝師的閨密邀請，前來向她借走愛犬去拍戲，飼主不疑有他答應後準備好愛犬的日常用品，便將愛犬送到劇組，但由於「妮妮」的年紀較大，因此飼主當天中午還不放心前往探班，見到愛犬沒問題才離開，沒想到一到傍晚就收到「妮妮情況不太好」的消息，飼主趕緊帶妮妮去醫院，沒想到最後仍慘死。

她後來詢問劇組到底發生什麼事情，只得到「當時妮妮（愛犬）滿嘴泥沙嘴裡一直滲血，問劇組人員妮妮怎麼死的只會說不知道……」的回應；劇組甚至謊稱聯絡不到負責人，飼主只好親自跑去拍攝現場等了6天，卻看到劇組換了另一隻黃金獵犬繼續拍攝，讓她氣到PO出長文痛批並報警處理。

後來，劇組只承認「妮妮是拍戲致死」的事實，但卻沒打算協商，讓飼主相當氣憤且痛心，只能公開在網路上。對此，小雨老師在最新的影片中也發出聲明，表示網友所討論的狗狗事件與《家有賢妻》這部劇沒有任何關係，以及本帳號沒有任何關係，反嗆飼主在沒有任何事實依據下捏造事實、煽動輿論，目前已交由法律程序處理，希望大眾理性看待。而雙方雖各說各話，卻已在網路上掀起熱烈討論。