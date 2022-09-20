蔡英文總統今天向紐約非營利組織Concordia發表錄影演說表示，臺灣做好準備，協助並加強與國際社會的合作。即使臺灣不是聯合國會員國，但我們仍持續協助世界各國解決諸多危機。她相信，將臺灣納入聯合國體系，我們能更加緊密合作，因應未來的挑戰，並維護以規則為基礎的全球秩序。

蔡英文總統是應Concordia之邀，今（20）天凌晨在其2022年度峰會中以英文發表錄影專題演說指出，本年峰會的召開正是時候，此時此刻，民主國家和以規則為基礎的國際秩序，正面臨冷戰以來最大的挑戰。

她說，我們不僅要緩解疫情對全球健康和經濟造成的衝擊，還必須對抗威權政權破壞民主制度、侵害人權及公民空間的企圖。俄羅斯無端入侵烏克蘭，以及臺灣每天面臨的威脅，這些都證明威權政權將不惜一切代價實現其擴張主義。這些都是我們在這個時代所面臨的環境永續、金融包容性、科技及供應鏈安全等議題之外，還需面對的挑戰。

蔡英文指出，臺灣在幾十年前歷經民主化，從那時起，我們不斷努力鞏固民主，民主及其價值已成為我們身份認同不可或缺的一部分。近年來，臺灣面對來自中國日益升高的威脅，從軍事恫嚇、灰色地帶活動到影響力操作。這一切都是為了侵蝕我們一直以來努力爭取的民主生活。

她強調，臺灣人民不斷努力克服這些挑戰。我們沒有迴避來自威權干預的挑戰。相反地，我們迎頭面對挑戰，並對抗試圖破壞民主的勢力。「現在，我們樂願與各位分享我們的經驗」。

蔡英文細數，在疫情初期，臺灣捐贈口罩及醫療設備，並與世界各國朋友分享COVID-19 病毒的相關資訊。我們也做好準備，協助並加強與國際社會的合作。即使臺灣不是聯合國會員國，但我們仍持續協助世界各國解決諸多危機。「我相信，將臺灣納入聯合國體系，我們能更加緊密合作，因應未來的挑戰，並維護以規則為基礎的全球秩序」。

她說，在我們目睹俄羅斯入侵暴行之際，臺灣因為能夠在幫助烏克蘭人捍衛國家和自由盡一份心力而感到驕傲。我們必須繼續努力，深化自己對威權操弄手段的瞭解，並理解中國企圖消滅的不單是臺灣的民主。確保臺灣的民主對於維護我們共同未來的自由和人權至關重要，我們也應該加強夥伴關係和保衛彼此。

蔡英文舉例，近來，「七大工業國集團」（G7）、「東南亞國協」（ASEAN）及臺灣友邦駐聯合國常任代表發表的聲明，都是我們應建立夥伴關係的實例。威權政權最擅長分而治之、各個擊破，因此，只有我們齊心協力、相互支持，才能成功抵禦威權政權的擴張主義。

77年前聯合國成立的宗旨是守護國際和平與安全、提供人道援助，捍衛人權，並維護國際法則。她說，走過漫漫長路，現在我們更能理解和平與安全的世界得之不易。邁向後疫情時代，我們面臨的挑戰更加艱鉅。但在共享的價值和信念上團結一致，「我相信一定能夠實現設定的目標」。

Concordia年度峰會歷年均邀請赴紐約參加聯合國大會總辯論等活動之國家元首、政府首長等政、學、商各界、聯合國高階官員、相關國際組織及公民社會領袖與談。

今年峰會八大主題包括：民主、安全及地緣政治風險；文化外交及青年宣導；金融包容性；環境永續；全球貿易、製造及供應鏈；健康平等；人權及社會進步；創新科技。

受邀發表演說者尚包括美國第一夫人Jill Biden、約旦王后Rania Al Abdullah、美洲國家組織(OAS)秘書長Luis Almagro、世界銀行總裁David Malpass、歐盟執委會前主席暨現任全球疫苗聯盟(GAVI)主席José Manuel Barroso、聯合國科技特使Amandeep Singh Gill、美國駐聯合國常代Linda Thomas-Greenfield、美國務院全球夥伴關係特别代表Dorothy McAuliffe、美國務院經濟、能源與環境事務次卿 José W. Fernandez、紐約市長Eric Adams及克羅埃西亞與哥倫比亞等多位前總統等。