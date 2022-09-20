民眾黨新竹市長參選人高虹安也爆出論文抄襲疑慮，周刊踢爆高虹安在資策會任職期間，曾獲補助赴美進修，並在美國辛辛那提大學攻讀博士學位，但高虹安博士論文卻疑似大量複製與其他研究人員的研究成果，未標明出處，也未取得資策會授權。

對此，高虹安預計上午10點於民眾黨中央黨部開記者會，記者會上高虹安預計將公布辛辛那提大學學倫單位聲明，屆時除高虹安外，包括立法委員張其祿、伯衡法律事務所律師陳宗豪等人也將出席記者會。