今年6月中旬在華府舉行的台美蒙特瑞會議，由國安會祕書長顧立雄率領軍政及情報首長與會，會談主要內容主要還是為軍購項目，但內容是否為拜登政府力推的「不對稱戰力」項目，仍待未來檢驗。有媒體報導，美方中央情報局首次邀請我軍情局長楊靜瑟中將列席參加，表達希望和軍事情報局直接進行情報交換合作，對此國防部不予回應。

不過，台美情報交流多年來早已在檯面下進行多年，蒙特瑞會議結束後三個月消息才傳出未來可能正式走向檯面，是否有其意涵，相當耐人尋味。

據傳顧立雄6月率國防部副部長柏鴻輝等官員赴美與會，傳空軍出身的軍情局長楊靜瑟也首度受邀出席，會後並受邀前往美國中央情報局（CIA）總部拜會交流。傳CIA曾向他表達希望能與軍情局直接進行情報合作。

據透露，這次蒙特瑞會議，顧立雄例行性該見的都見了，可是，想見的人卻未能如我方所意。依照過去每年慣例，我方軍政及情治首長，在參加完正式會議後，會另外分頭與美方相關單位首長再進行會晤，這些檯面下會晤中所談的，往往才是真正合作重點。

例如去年海巡署長周美伍與會時，跟美國海岸防衛司令部高層討論海巡在西太平洋責任分屬，以及未來合作支援模式，隨後雙方立刻有交流演習動作。因此楊靜瑟前往CIA總部與首長進行會晤，未來雙方情報交流是否會走向檯面，也令人好奇。

據了解，CIA與我方進行情報交流早已不是秘密，雙方多年來往來密切，不過主要對口單位都是國安局，美方傳遞互享情資後，才回由國安局傳遞給國防部及軍情局等情報單位，但向來都是檯面下秘密進行。

不過隨著台美軍事互動愈來愈熱絡，情報合作項目自然不在話下，尤其兩岸情勢緊張，別說正式的情報項目，連我方負責遠距離偵蒐的新竹樂山雷達內的美方駐點人員，都有CIA的影子存在，我方所蒐集到的情報也必須互享，這都是多年來的默契。

台美情報交流浮上檯面，最明顯的就是美國海軍亞太情報總指揮官史達曼(Michael W illiam Studeman)，也就是美軍印太司令部轄下「J2」少將情報處 長，甚至公開的在2020年11月公開訪台，視察台美間的情報資產，並交流區域情報資訊和相關布局。

據透露，今年度台美蒙特瑞會談，雙方針對軍售項目交換意見，拜登政府致力強化國軍不對稱作戰的即時戰力，預料，下半年就有重要軍售項目清單。

蒙特瑞會議對台美軍售走向至關重要，這次由顧立雄領軍並主導的談判成果如何，外界拭目以待。