NBA史上第3位晉身「10億美元」富豪的球員看來已經確定了，勇士明星控衛柯瑞（Stephen Curry）未來將成為麥可喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）之後最有錢的籃球員。喬丹擠進《富比士》的時候已經退役，詹姆斯是首位以現役球員身分達陣10億美元門檻的運動員。

柯瑞的身價這麼高有很多原因，得利於勞資協議的超級合約，加上從未轉隊，勇士老闆又有錢，讓柯瑞享有頂薪待遇。相較之下隊友克雷湯普生（Klay Thompson）曾經落選聯盟前三隊，害他在頂薪合約裡少拿了幾千萬美元。其他像是以聯盟第一人自許的杜蘭特（Kevin Durant），雖然歷經轉隊和自願減薪，但是操作得當，總薪資也不輸柯瑞。

目前柯瑞生涯的合約累積4.7億美元薪資（包括還未領完的），湯普生2.6億美元，杜蘭特5億美元。可見真正讓詹姆斯、柯瑞傲視群雄的還是代言合約。Nike與詹姆斯簽有終身合約，外界估計價值10億美元。同樣根據美國《滾石雜誌》報導，長年合作的Under Armour預計將與柯瑞簽下終身合約，價碼也是上看10億美元！

《富比士》指出麥可喬丹至今仍是史上最富有的運動員，其次是詹姆斯，第3位是比較晚才擠進來的高球天王老虎伍茲（Tiger Woods），他先前因為離婚損失慘重。這3人是最先達陣10億美元的職業運動員，柯瑞將是NBA第3人與體壇第4人。