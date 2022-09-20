陳姓國小女老師與已婚的蔡姓男同事有親密言語及在外過夜，蔡的鄭姓妻子提告求償，陳女辯稱蔡男有性別認同障礙，心理上自認為女性，她與蔡只是閨密友人否認婚外情，但台灣高等法院認為陳女無法提出醫學診斷等，不採信陳的辯詞，判她須賠償20萬元確定。

鄭女提告指控，她與蔡在2005年結婚，去年4月15日離婚，但她發現蔡與陳姓女同事在2020年至去年離婚前有親密互動，陳稱呼蔡為「老公」，蔡稱呼陳為「寶貝」，陳對蔡說「寶貝、我愛你」、「老公我愛你喲」等。

遭提告求償的陳女辯稱，因蔡男存有性別認同障礙，心理上自認為女性，她才與蔡有類似於女性朋友間之對話、牽手或挽手行為，但並無逾越一般男女來往分際之行為，況且蔡與鄭的婚姻關係已名存實亡，她不須賠償。

一審新北地方法院及二審高院都認為，陳女與蔡男的往來，確已逾越一般男女社交關係，已超越一般社會通念對於有配偶之人所能忍受之社交範圍，況其無法就此提出經過醫學診斷之證明蔡有性別認同障礙，判陳女須賠償鄭女20萬元確定。