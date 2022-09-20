女星翁馨儀20歲時球閃嫁同為演員的張菲次子張少懷，婚後生下女兒「櫻桃」、兒子「栗子」，一家四口生活美滿，熱愛家庭的翁馨儀也很喜歡在社群平台上分享生活日常的逗趣小事。她在18日公開家中監視器畫面，透露自己不小心坐到沙發的隔板，因而痛到哭，她也於今（19日）就醫後報平安，並希望網友別對家人們爆笑的反應有所誤解。

可以見到翁馨儀兩天前曝光的影片中，她正在與丈夫對話，專心的她頭也不回的尋找沙發坐下，怎料竟一屁股直接坐到了沙發的隔板直角上，頓時痛得倒下，「櫻桃還大喊：『爸爸快來！媽媽插進屁股了！』我哭的時候，他們還以為我是被自己笑到哭…」女兒還在一旁又跳又叫，逗趣的畫面讓人忍不住捧腹大笑。

翁馨儀也在限時動態表示：「我自己雖然痛到哭，但我也是邊哭邊笑，因為連我自己都覺得很荒唐，加上我的反應沒有任何危急狀況，所以我們家的相處模式就是依然笑嘻嘻。」她強調家人們相處的方式本來就自帶幽默感，不會對自己見死不救，希望網友不要誤會。

翁馨儀本來就自帶幽默感，不會對自己見死不救，希望網友不要誤會。(圖/翁馨儀 IG)

有網友提醒她還是要看醫生，翁馨儀也透露已經看診，所幸尾椎沒有裂開或歪曲，只有小挫傷，吃藥就可以痊癒，不過她也搞笑說道：「史上最殘念的事，就像明明想大便，但不敢用力，因為尾椎好痛。」