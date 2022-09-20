英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮上首度公開「斷杖」（breaking of the wand）儀式，象徵伊麗莎白二世時代結束。

英國昨（19）日為英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）舉行葬禮，儀式尾聲出現過去從未公開的「斷杖」（breaking of the wand）儀式，由宮務大臣在女王靈柩前折斷白杖，象徵伊麗莎白二世的時代結束。

英國昨日舉行女王伊麗莎白二世的國葬，葬禮最終章來到溫莎城堡的聖喬治教堂（St George's Chapel），葬禮儀式尾聲，現任王室宮務大臣帕克勳爵（Lord Andrew Parker）來到女王靈柩前，在眾人面前折斷一支細長白杖，並且將斷成兩截的白杖放置在女王棺木上，隨著女王的棺木緩緩下降至聖喬治教堂的皇家墓穴。

英國《衛報》（The Guardian）報導，這個儀式名為「斷杖」儀式，上一次舉行是在1952年已故英國國王喬治六世（King George VI）的葬禮上，這個儀式從未對外公開過，昨日是首度在世人面前呈現。

這根白杖與科幻小說《哈利波特》裡的魔杖、亞瑟王傳說中的傳奇魔法師梅林（Merlin）等都無關，其實是王室宮務大臣的象徵。

原來白杖是宮務大臣告誡王宮職員的工具，每當有員工喧鬧或做出不尊重的舉止時，宮務大臣就會拿白杖輕敲職員警告。

宮務大臣是王宮最高階職員，折斷白杖象徵宮務大臣對女王的服務已結束，同時也象徵著伊麗莎白二世的時代結束，新王查爾斯三世（King Charles III）將任命自己的宮務大臣。

帕克勳爵是女王任命的第8位及最後一位宮務大臣，他是在2021年4月1日起開始擔任這項職務，主要負責舉行王室婚禮、葬禮、國是訪問等活動。帕克勳爵曾在2013至2020年間擔任英國情報機關「軍情五處」（MI5）處長。