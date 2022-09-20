小公主夏綠蒂叮嚀哥哥喬治要鞠躬

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的國葬19日在倫敦舉行，威爾斯親王夫婦威廉和凱特經過長考後決定，讓9歲的大兒子喬治和7歲的女兒夏綠蒂參加葬禮。

據《第6版》（Page Six）網19日報導，在這場王室主要成員全部出動，世界各國領袖雲集的盛大葬禮中，只見夏綠蒂靠近喬治，一邊比手畫腳，一邊低聲說，「你要鞠躬喔」。而這位王室第二順位繼承人專心聽了妹妹的提醒，接著點點頭。

夏綠蒂在這場葬禮中，第一次戴上曾祖母給她的馬蹄形鑽石胸針，而這也是她的第一件貴重首飾。此外，她第一次在重要的公開場合戴上帽子。

她像祖父查爾斯，還有嬸嬸梅根一樣，都為女王的過世而流淚，而媽媽凱特輕輕把手放在她的背上，以表達安慰，接著牽起她的手，帶她進入冠蓋雲集的教堂。

小公主夏綠蒂在曾祖母葬禮中哭了

至於她4歲的弟弟路易，還在想辦法弄懂，所謂女王駕崩，到底是什麼意思。由於他年紀太小，威廉夫婦決定不讓他參加女王葬禮。

凱特的3名子女經常出席王室活動，今年6月時，他們都參加了女王的「白金禧」（Platinum Jubilee）慶祝活動。同樣的，夏綠蒂也沒忘記在旁邊提醒哥哥喬治，要表現適當的禮儀。此外，她還要弟弟路易別猛揮手。

夏綠蒂要調皮的弟弟路易別猛揮手

而據《每日郵報》（Daily Mail）19日報導，英國作家穆尼（Bel Mooney）指出，威廉和弟弟哈利王子曾說過，當年母親黛安娜王妃過世時，走在母親的靈柩後，令他們心靈受到很大的創傷，那無疑也會有人問，喬治和夏綠蒂小小年紀出席曾祖母的葬禮又如何呢？