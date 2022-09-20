雲林縣長張麗善。（資料照,周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善上任前，雲林負債高達227億，甚至因為長期虛列預算遭監察院調查列管，她上任後已減債68億，平均為每位雲林鄉親減少1萬元負債。對此，資深媒體人韋安說，和其它綠營縣市動輒12億工程，卻掉漆連連的情況相比，「這女縣長厲害了」。有能還債的女縣長，「雲林應該是藍營縣市長連任，毫無懸念的地方」。

張麗善18日在臉書表示，2018年底上任時，雲林縣的負債超過227億元，且因長期虛列預算的關係，被監察院調查列管並要求檢討改進，縣府團隊在有限資源下仍堅守財政紀律，透過財政管理自立自強，3年多來減債68億。對此，韋安在臉書直呼，和其它綠營縣市相比，動輒一個工程12億卻掉漆連連，張麗善「厲害了」。

「有人覺得，反正債務是政府欠的，與百姓無關，卻不知道其實羊毛出在羊身上」。韋安認為，張麗善上任前，雲林的負債高達227億，每年的利息負擔沉重，少68億的債務，省下的利息能投入更多到地方的福利和建設支出。雲林減債效果獲得中央肯定，連續2年獲得中央核給的2500萬獎勵金，「好縣長能幫地方還債和『賺錢』，爛縣長只會『大撒幣』，掏空地方的未來」。韋安指出，張麗善這樣的「政績」，在109年的財政績效考核，獲全國優等第三名；110年遠見雜誌地方財政評比，更搶下全國第四名佳績。有能還債的女縣長，韋安認為雲林應該是藍營縣市長連任最毫無懸念的地方。

新竹棒球場耗資12億元重建，啟用後因場地缺失導致球員頻受傷，僅打2場就緊急停賽。18日強震導致桃園八德國民運動中心的羽球場天花板整個坍塌，媒體人黃揚明發現，該工程總經費同樣為12億多元。由於桃園羽球場事件與新竹棒球場有諸多巧合之處，「綠色執政，品質保證」的口號恐備受質疑。