香港影視圈大哥向華強，7、80年代拍出不少影史奇蹟，2018年是他的70歲大壽，諸多位大咖藝人齊到場祝賀，包括劉德華、古天樂、李連杰等人皆盛裝出席，堪比史上最強的生日派對，但在這些大咖中，卻不見成龍的身影；坊間盛傳，這是因當年成龍發言惹惱向華強，以致雙方至今仍不相往來。

早期香港黑社會橫行，連影視產業也被跨足，據傳連成龍及劉德華都曾受黑勢力脅迫拍戲，當時成龍被堵在房內2天不能出門，還被用槍頂著頭拍攝，若報警求助又因警匪勾結並無太大用處；於是1992年演藝圈發起「反黑」行動，以成龍為首，聯合張國榮、梅艷芳、張曼玉等大咖，呼籲嚴懲犯罪，直接導致成龍與向華強鬧僵。

當年向華強的背景是香港新義安幫派的大哥，在香港非常有名氣。而且據傳反黑行動前，與向家要好的梅艷芳曾被告知，若有媒體採訪不提向家，然而成龍並未把話聽進去，多次有意無意提及向家和新義安，等於公然指稱他們以黑道身分染指影視圈。不過當時成龍名氣已很響亮，向家也不好把話說得太明，心中卻早就對他積怨頗深。

後來1993年梅艷芳生日宴邀請一票好友，這也包括向華強夫妻和成龍，結果成龍晚到近1個小時，原本大家笑鬧成龍喝酒謝罪，未曾想喝醉的向華強，站起要成龍給梅艷芳下跪道歉，說完還順手打翻成龍酒杯，讓成龍忍無可忍要反擊時，一旁的曾志偉急忙出手勸架，最後是宴會主人梅艷芳好言相勸，才免去更大的衝突產生。

此事過後，成龍與向華強關係已無可挽回，不只向華強的70歲大壽未見成龍到場，就連其他重要場合2位大咖都未有同框；即使他們不再有交集，但2人的過往經歷都在影迷心中留下一席之地。

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