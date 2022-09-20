「來酒鋪」不賣酒 警方攻堅赫見毒品分裝場

中市刑大日前執行網路巡邏，發現有不明人士在網路通訊軟體出現暱稱「來酒鋪營」者，打著賣酒字眼，卻疑似進行販賣毒品不法情事，經報請嘉義地檢署指揮偵辦，追查發現犯嫌將於嘉義市某停車場內進行交易，員警緊急於交易地點埋伏，當場將毒品交易犯嫌逮捕，查扣毒品咖啡包20包、智慧型手機2支、現金新臺幣600元等。
經警方溯源追查，發現該犯嫌不光是送毒品，還兼任分裝場毒品分裝工作，而其源頭之毒咖啡包分裝場，隱身在社區大樓內，經依檢察官指揮立即對該址執行逕行搜索，請來鎖匠協助開鎖，衝入屋內搜索再查扣第二級毒品大麻1棵、毒咖啡包7包、半成品25包、毒品原料數包、包裝袋、封口機及其他分裝工具1批、現金3,700元等。
警方查扣之原料粉末，經檢驗含有第三級毒品硝甲西泮(俗稱：一粒眠)及第四級毒品硝西泮等危害人體之毒品，警方一舉將幕後毒品工廠地點拔除，全案移送嘉義地檢署偵辦並持續追查，經檢察官依違反毒品危害防制條例第4條規定起訴在案，歹徒將面臨七年以上有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金之重刑。
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