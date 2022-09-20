周一華爾街主要指數在漲跌之間震盪後終場收高，投資人屏息觀望本周聯準會的政策會議、升息力道，以及會後發布的經濟預測。

標普500指數和那斯達克指數從上周五創下6月來最大單周跌幅的低迷中反彈，市場已完全反應聯準會將在9月會議升息至少75個基點，但Fed基金期貨顯示一舉升息100個基點的可能性也有15%。

上周意外炙熱的8月通膨數據亦使聯準會將擴大升息的押注升溫，Fed聯邦基金的最終利率目前預估將升至為4.46%。

受升息前景帶動，美國10年期公債殖利率升破3.51%，創下11年來新高。

對聯準會收緊政策的擔憂拖累標普500指數今年以來下跌18.2%。物流業巨頭聯邦快遞最近發布慘淡的業績報告、美國公債殖利率曲線倒掛，以及世銀和國際貨幣基金（IMF）警告全球經濟即將放緩，給美股帶來更大壓力。

高盛上周五下修2023年美國經濟成長預測，因預期聯準會將更加激進，進而將失業率推升至超乎該投銀先前預測的水準。

標普500指數11大類股普遍上漲。醫療保健股收黑，主要受到疫苗公司莫德納（Moderna Inc）下挫拖累。美國總統拜登在接受哥倫比亞廣播公司 (CBS) 訪問時表示，這場大流行病已經結束。

科技巨頭蘋果和特斯拉分別上漲2.5%和1.9%，給標普500指數和那斯達克指數帶來最大的提振。

★主要指數

道瓊指數漲197.26點或0.64%，收31,019.68點。

那斯達克指收漲86.62點或0.76%，收11,535.02點。

標普500指數漲26.56點或0.69%，收3,899.89點。

費城半導體指數漲14.80點或0.58%，收2,577.94點。

★消息

美國10年期公債殖利率尾盤報3.479%，盤中一度急升7.1個基點，最高站上3.518%，為11年以來首次漲破3.5%大關。對利率動向較敏感的2年期債息尾盤報3.942%，盤中一度大漲11.1個基點，最高升至3.97%，創下2007年10月來新高。

升息前景不利於風險型資產，全球最大加密貨幣比特幣一度重挫逾7%，報1.82萬美元，跌破1.9萬美元大關。

紐約期油漲0.73%，收在每桶85.73美元。布蘭特期油收漲0.71%，報每桶92美元。

周一美國各交易所總成交量僅有958萬股，是今年以來第六低的成交量，反映出在聯準會公布決議之前，投資人不願貿然進行新的押注。