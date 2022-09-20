★分析

投資人緊盯聯準會周二召開的政策會議，該美國央行料將再度升息75個基點。隨著下一輪財報季將在10月登場，投資人也開始關注有關企業財測的消息。50 Park Investments執行長Adam Sarhan表示，我們正在觀望，市場正在等待某種看漲或看跌的催化劑讓我們脫離這個交易區間。市場正在努力尋找方向，而這將是基本面的問題。

以Matt Luzzetti為首的德銀（Deutsche Bank）團隊再度提出令人跌破眼鏡的觀點，他們預期聯準會的升息行動將在2023年第一季度結束，屆時基準利率估將升抵4.9%。用這家華爾街最悲觀的銀行自己的話來說，這遠遠超出了目前市場價格所反映的利率前景。

Bel Air Investment Advisors合夥人Josh Markman表示，一切都與周三將發生的事以及聯準會周三將拿出什麼有關，我認為在那之前人們都將持續觀望。當CPI數據發布時，那真的很糟，所以聯準會現在正試圖趕到曲線之前並抑制住通膨，而這樣的認知正在推動股市。聯準會將繼續推進，而我們將在周三看到升息75個基點，但接下來會如何，他們是否會在周三之後暫停升息步伐，這將是令人關注的地方。

摩根士丹利表示，認賠殺出（Capitulation）的可能性正在升高，避險基金認為市場可能出現更極端的情況，現階段提高現金部位是最佳的避險方法。

★類股

標普500指數11大類股僅醫療保健股（跌0.54%）和地產股（跌0.21%）收黑。原材料股漲1.63%，表現最佳，其次為非必需消費類股漲1.34%，工業股漲1.33%，公用事業類股漲1.32%。科技股收漲0.82%。

由中概股組成的金龍中國指數數漲1.55%，其中，小鵬汽車大漲逾7%。

★重磅股

重量級科技股漲多跌少，蘋果漲2.51%，微軟跌0.09%，亞馬遜漲0.91%，Alphabet漲0.26%，特斯拉漲1.89%，Meta漲1.18%，網飛漲1.46%。

在道瓊指數成分股方面，Nike漲2.97%，漲幅最大，其次為蘋果公司。默克藥廠（Merck&Co）跌1.23%，跌幅最大，其次為嬌生跌0.79%。

主要晶片股僅美光收黑，終場跌1.42%。恩智浦漲1.98%，輝達漲1.39%，高通漲1.36%，應用材料漲0.96%，英特爾漲0.68%，德州儀器漲0.60%，超微漲0.34%。

★焦點股

蘋果上漲2.51%，收在154.48美元。根據券商KeyBanc調查，iPhone 14系列新機推出後的反應有好有壞，雖然iPhone 14/14 Plus機型的需求乏力，但高價版iPhone 14 Pro/Pro Max普遍賣到缺貨。此外，天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果已經要求鴻海將iPhone 14產線切換給iPhone 14 Pro機型，相當於將第四季iPhone 14 Pro的產量預測提高約10%。

Take-Two Interactive Software Inc終場收漲0.7%，較盤中的重挫大幅收斂。媒體報導該公司熱門遊戲「俠盜獵車手 VI」數段影片遭駭客外洩。投銀Jefferies在給客戶的報告中指出，這是一場公關災難，可能會阻礙該遊戲的產出並打擊士氣，更甚者，一旦遊戲源代碼也外洩，該遊戲就可能進行重大修改。

Knowbe4 Inc大漲28.2%，收在22.17美元，創下5月4日來新高。該網路安全公司宣布Vista Equity Partners提出以每股24美元將其私有化，對公司的估值為42.2億美元。

★台股ADR

台股ADR全漲。

台積電ADR漲0.44%，收78.23美元，換算台股價格為490.5元。

聯電ADR持平，收6.40美元，換算台股價格為40.13元。

日月光ADR漲0.18%，收5.58美元，換算台股價格為87.47元。

中華電信ADR漲0.29%，收37.66美元，換算台股價格為118.06元。