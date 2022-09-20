弘光科大國際處日本交流組組長高藤彩麗(右三)與山野美容専門學校人員合影。（弘光科大提供）

弘光國際溝通英語系進修部大四學生王宗昊在日本尚絅學院大學分享學習經驗。（弘光科大提供）

世界衛生組織最近宣布新冠疫情有望結束，各國邊境管制也逐漸放寬。弘光科技大學國際事務處為增進學生國際交流，國際長在暑假期間率隊前往美國、加拿大、馬來西亞、日本等國拜訪姊妹校，同時簽訂新的合作協議，推動各項多元課程；讓有意出國的學生提早準備，並請剛從日本當交換生返校及還在日本修讀雙聯學位學生，進行經驗分享。

國際長田其虎說，各國放寬邊境管制，讓停滯許久的國際交流活動逐漸恢復正常，今年初起開始有學生遠赴英國、日本、韓國、美國等姐妹校攻讀雙聯學位或進行交換，暑假也選送學生赴美短期研習；上個月國際溝通英語系進修部大四學生王宗昊才從日本仙台尚絅學院大學返校，當地學校特地舉辦歡送會。

田其虎指出，日本交流組高藤彩麗組長，6月底先拜訪日本姐妹校與日本機構，包括田園調布學園大學、山野美容専門學校、仙台尚絅學院大學、橫濱中華學校、專門學校東京School of Business、iTEP Japan事務局，達成交換學生、雙聯學位與海外實習等多方向的合作計畫。

田其虎說，美國學校方面，和紐約最知名的帕森斯設計學院(Parsons School of Design) 持續推動線上課程，在設計領域合作開設暑期工作坊；加利福尼亞浸會大學(California Baptist University)則在護理、休閒旅遊、運動健康等領域進行學生交換，並提供每年兩名免收費訪問教職員優惠，可運用該校各項設施、進行觀課與行政觀摩等。

弘光科大除公布最新與國際姊妹校的合作多元課程，為讓學生提早準備出國念雙學位或當交換學生，安排剛從日本尚絅學院大學返校的國際語言系學生王宗昊，與目前正在日本經濟大學涉谷校區攻讀雙聯學位的食品系學生文屋茉莉亞、福岡校區的妝品系學生林宇霏、國際語言系學生陳履軒，透過實體、線上轉播並行的模式，同步分享在國外求學的經驗與該準備的細節。

王宗昊說，4月赴日當交換生，8月返校，學習一個人在國外生活，在尚絅學院大學修習人文社會課程，融入當地文化生活外，課餘時間也在學校安排下，再上日文課程提升語言能力。他坦言，沒有很精通日文一開始很吃力，但是多聽、多學，學習日本人口音，經過4個月的課程，日文已經有很明顯的進步。