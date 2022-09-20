不少人都有在外租房的經驗，一名女網友和同事合租房子，某日她意外發現房東和同事發展婚外情，房東為此調降她的房租當封口費，後來她帶男友回家被房東發現，房東氣得要她付2千元，令她傻眼說「2千我是不會付的，大不了魚死網破，把他偷吃的事告訴房東太太」，網友看了她的經歷，一面倒說「支持血流成河」。

原PO今 （19）日於臉書社團《匿名公社》指出，去年跟公司不同部門同事合租一間家庭式公寓，各使用一間房間，簽約時房東特別提醒她不能讓朋友過夜，所以她跟男友有需求都會到汽車旅館。某日下班她提早回家，發現同事的房門口有男生的鞋子，下秒看到房東從房間走出來，同事說房東是她的男朋友，但房東是有家室的人，房東為了讓原PO守住秘密，每個月房租減一千元。

原PO表示，那天之後房東就常常半夜找同事約會，直到某個周五她的男友因為和家人吵架，到她的租屋處睡兩天，房東發現後向她討2千元，告誡她再犯就要趕她出去，還嗆她如果把他婚外情的事說出去，就要讓她沒有房子可租。

原PO認為房東雙重標準，傻眼地說「憑什麼同事可以我不行，反正2千元我是不會付的，大不了魚死網破，就別怪我大嘴巴」。

貼文曝光，網友一面倒力挺，「蒐證後散佈出去，我要看到血流成河」、「趕快說，來個魚死網破」、「妳確定同事也有付房租嗎？」、「支持血流成河！卡後續啦」、「別浪費時間了，我只想看血流成河」、「跟房東說，再減5千，不然告訴房東太太」、「坐等下集啦」。