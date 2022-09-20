大陸戲劇男神李易峰傳出嫖妓疑雲被逮，還被爆料選妃過程與特殊性癖，連性愛影片都疑似遭外流，「第一小生」形象盡毀，更被列為劣跡藝人，星途岌岌可危，資深藝人巫啟賢則是砲轟「操守三觀墜落」等，未料反被網友揪出昔日出軌的黑歷史，引發議論。

李易峰爆出嫖妓疑雲後，身為演藝圈的前輩巫啟賢直接指出「藝人出了大問題，當然是因為藝人本身的操守三觀墜落了，可是身邊的團隊負有不可推卸的責任」，認為團隊更應該提醒藝人潔身自愛，尤其做為頂級流量偶像在獲得巨大回報時，更要思考自身對社會和粉絲們的表率責任，強調李易峰絕對不會是最後一個出事的，接著喊話：「那些還帶著僥倖心理的既得利益者，趕快回頭是岸，對得起社會和支持者們。」

巫啟賢22歲愛女巫詠歡亮眼外型成為網友關注焦點。(happymoosic IG)

不過巫啟賢這番言論卻不被網友買帳，反而被揪出過往出軌黑歷史，指出他跟模特兒女友劉琦交往7年，卻劈腿搭上現任老婆彭美君，認為渣男般的行徑，根本沒有資格批評李易峰，但這也意外讓他的22歲愛女成為網友關注焦點。

巫詠歡不吝嗇分享火辣養眼照，搶盡網友目光。(happymoosic IG)

巫詠歡畢業於美國伯克利音樂學院，天生遺傳自父親的好歌喉，如今在大陸發展歌唱事業，未來星途備受看好，外型亮眼的她，不吝嗇在instagram大方分享火辣的養眼照，只見她身穿比基尼大露傲人S曲線，零贅肉的身材讓人羨慕不已，尤其一對傲人車頭燈不僅搶盡目光，還擠出深邃事業線，讓人看得血脈賁張，instagram目前已有近2萬粉絲追蹤，人氣逐漸攀升。